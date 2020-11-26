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高嘉瑜10年枕頭太驚人！枕頭保養3招，不換會過敏禿頭

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
高嘉瑜的枕頭用了10年。圖／翻攝自高嘉瑜臉書
高嘉瑜的枕頭用了10年。圖／翻攝自高嘉瑜臉書

日前立委高嘉瑜曝光房間的擺設，其中一個上面充滿污漬的枕頭，成為網友熱烈討論的焦點，高嘉瑜也坦言枕頭用了10年，平常也沒有清洗，只有換枕頭套而已，還強調枕頭太好睡，捨不得換。

但寢具業者看到，卻驚呼「用10年也太驚人」，因為每天的枕頭上，都會沾染汗水、口水與各種髒污，且台灣天氣高溫潮濕，根本就變成細菌的溫床，枕頭不只頭部，連臉部也可能用碰到，可能導致頭皮問題，甚至容易禿頭，臉部也容易過敏長痘痘，因此枕頭一定要記得定期更換與保養，業者就教學3招。

一、枕頭多久換一次？

長期使用枕頭，都會讓枕頭變形塌陷，一般來說，纖維枕壽命約1～2年，羽絨枕約2～3年，若品質較好可維持3～5年，記憶枕約3年、天然乳膠枕約3～5年，基本上會建議，使用3年就要更換枕頭，能給予頭部支撐度與清潔度。

二、枕頭如何保養？

一般來說，枕頭都不建議水洗，因為材質關係，也會擔心內部不容易曬乾，反而更容易發霉、滋生細菌，建議可以搭配枕頭保潔墊、枕頭套使用，枕頭套建議每周更換，才不會讓細菌持續附著。

三、哪種材質枕頭適合台灣？

台灣氣候高溫潮濕，因此多數廠商推薦天然乳膠枕，採用橡膠樹蛋白乳汁製成，使乳膠擁有不易斷裂和不易變形的特點，珊瑚狀透氣結構帶來透氣性，支撐度好。

日比家族就推薦可購買單片式枕頭保潔墊，目前特價1對725元，還有適合一般大眾使用的WENTEX舒柔天然乳膠枕，特價1對2,880元，EBC美國天然乳膠枕，採用100%美國進口天然乳膠製成，擁有良好的支撐效果，特價1對3,968元。

BOSSA工學按摩乳膠枕，特價3,680元／對。圖／日比提供
BOSSA工學按摩乳膠枕，特價3,680元／對。圖／日比提供
枕頭要記得好好保養，定期更換。圖／日比提供
枕頭要記得好好保養，定期更換。圖／日比提供
EBC美國天然乳膠枕，特價3,968元／對。圖／日比提供
EBC美國天然乳膠枕，特價3,968元／對。圖／日比提供

高溫 高嘉瑜

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