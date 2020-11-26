明年1期作停灌 青農憂：領不到補償、土地也被地主收回

因水情嚴峻，政府決定明年一期作停止供灌，台南下營青農趙益嘉和王勁涵投入務農6年，憂心「領不到補助，土地又會被地主收回」，兩人承租3甲4分地，有4名地主，目前二期稻作順利收割，但已有2名地主希望收回土地，「還在和地主協商中」，希望地主能夠體諒他們明年生計可能會面臨重大衝擊。

趙益嘉說，承租土地一般都是口頭約定，政府停灌補助一公頃8萬多元，約是一年的租金，之前桃竹苗停灌之亂，就是因為補助是直接匯給地主的帳戶，實際耕作的農民領不到錢，他們也從事代噴藥代噴水，停灌不只無法耕作，明年連代工的收入都沒有了，「可能要想辦法種其他作物，才能度過經濟難關」。