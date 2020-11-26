健保費明討論七漲一不漲版本 若無共識政院拍板恐更高

健保已連續四年靠安全準備填補短絀，安全準備金明年將低於安全水位，今年依法應調整費率。全民健康保險會上周五討論明年健保費率未果，因健保署所提之試算版本費率漲幅太大，委員難以接受。

本周五將再次討論，據了解，健保署昨提供健保會委員的試算資料，從4.91%到5.65％共有七種版本，其中以4.97%或5.17%通過可能性最高，因為如此明年底都能達成至少一個月安全準備金的法定要求。

不過，付費者代表仍積極訴求政府應補足未依法負擔36%之保險經費，粗估金額高達600億元，若能補足，就不需調漲保費。委員預估，此一訴求將是明天費率能否達成共識的最大變數。

若通過費率為4.97%，月投保金額4萬100元之勞工本人每月將較今年多繳34元，加兩眷屬則每月多102元，雇主每月多106元。如果通過5.17%，上述勞工本人每月多繳58元，加兩眷屬則每月多174元，雇主每月多182元。

健保會公正人士委員、消基會副董事長吳榮達表示，4.97%是維持明年底符合法定1個月安全準備金的最低費率，健保署另試算了4.91%及4.95%，但不足維持明年底一個月安全準備金，通過可能性不高。5.19%則能達到明年底有1.5個月安全準備金，但其實只要提高到5.17%，明年底也有1.46個月安全準備，很接近1.5個月，也符合法定要求。

吳榮達表示，今年因為疫情，民生經濟狀況特殊，多位委員都能接受小漲，但仍希望不要超過5%、可維持明年底一個月安全準備金就好。這屆健保會委員任期只到12月底，今年小漲，明年再次討論調漲的可能性不小，就要由下一屆健保會委員來協商。

雖然費率試算看似已有委員較能接受的版本，但健保會明天能否達成共識，最大變數仍在政府負擔36%之爭議。依照健保法，保險總經費是由僱主、政府、被保險人（民眾）三方共同負擔，政府至少應負擔36%。

吳榮達表示，主計處過去一直堅持依照「保險收入」去估算政府負擔金額，拒絕以「保險支出」去估算。然而，健保連年收支不平衡，卻是由民眾所貢獻的安全準備金去填補短絀。政府用對自己有利的算法去負擔健保，卻讓民眾出錢補足短絀，過去一直備受詬病。

根據付費者代表中的精算師估算，去年累計到今年，政府負擔不足36%之金額已高達600億元，大約就是一個月安全準備金，也就是說，政府若能補足這部分，其實不用調漲健保費率。