入冬氣溫驟降 中醫師、營養師大推這項健康食材

南投縣生薑產量是全台之冠，南投醫院中醫科主任顏素美說，薑是常見的食材也是廚房不可或缺的配料，近日更有不少民眾吃熱騰騰薑母鴨暖身，薑的好處多多，秋冬之際常吃薑，可以達到預防保健的效果。

顏素美說，薑可以促進血液循環，改善手足冰冷，預防感冒，女性生理期時，可改善下腹悶脹不適。不喜歡單喝薑茶的民眾可以搭配紅糖、大棗增加風味。薑茶是抗寒的好選擇，不過薑味辛，較刺激，因此患有胃疾者，胃部有傷口者不適合飲用，建議民眾也可將黃耆、當歸沖泡熱水飲用，能夠補血、補氣，也可以加些枸杞來保養眼睛。

薑的栽種季節，北部2至4月，中南部12至4月。嫩薑栽植至4個月，老薑栽植滿10個月。薑母則是栽種1至2年的老薑，冬季是老薑的盛產期，南投醫院營養室主任蔡秀雯說，少量吃薑片或薑茶可減少噁心嘔吐感。薑含有少量的維生素B群、維生素C、維生素A及膳食纖維等。隨著薑的成長，含水量較低，所含營養素的量相較會較豐富，但嫩薑中所含的維生素C比老薑多一些。

不少研究發現各種植物性食物抗氧化效果，生薑抗氧化效力最高。民眾可以購買新鮮生薑，洗淨後切片晒乾保存，需要的時候可以用保溫杯或悶燒罐裝熱水，再放入適量薑片，利用保溫杯保溫兼具悶煮的功能，可免去熬煮的費時，又可以隨時喝到熱呼呼的薑茶，健康又美味。