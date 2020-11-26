旅外國人擬廢除籍前停健保權 除籍後復保最多追5年保費

健保費率明天討論調漲幅度，先前衛福部曾提及，旅外國人停復保以及部分負擔也將會在11月底前討論；衛福部長陳時中表示，目前討論費率優先，後續才會再討論停復保及部分負擔；健保署署長李伯璋表示，停復保制度已有初步輪廓，擬廢除「除籍前申請停保權利」、「除籍後返國復保，可選擇等待六個月或一次繳清出國期間保費」，選擇一次繳回保費最高追回5年，下周將與僑委會討論該提案是否對僑胞之影響。

陳時中表示，透過調整部分負擔或是追回旅外國人保費，其實對於健保的財務上，並不會有太大幅改善健保的財務，而這兩項的調整，需取決於費率最後的決議，再決定部分負擔調整的幅度。

他表示，部分負擔調整若太過強烈，就會出現就醫障礙，但是沒有訂定部分負擔，則會出現醫療浪費，如何在兩這之間取得平衡，需要進一步討論，而旅外國人停復保制度，各界已經有共識，「時間也到了」一定會處理這個問題。

依照現行規定，出國6個月到2年內，可以向健保署停保，停保期間只要在被國家除籍（出國超過2年）之前返國，申請復保，無須追回停保期間的保費；此項規定被認為「不公平」。

李伯璋表示，經過幾次討論，該項規定健保署研擬取消除籍前的停保權利，等於未來即使除籍前返國，也都要追回保費，才能復保。

另外一個問題則是超過2年才返台者，現行會除籍退保，想要復保必須要等待6個月才能復保，而無需追回先前的保費，此項規定也被認為「不公平」。

李伯璋表示，對於出國超過2年者，未來研擬改為，可選擇返國後等待6個月復保，免追回先前保費或是返國後一次繳回出國期間未繳納的保費，但最高僅追回5年的保費，換言之，出國10年返國想立即復保，最多就是繳回5年保費。

李伯璋表示，該方案還需要與僑委會討論，尚未正式定案。