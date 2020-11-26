老農忽失聲 醫師懷疑兩大習慣害他二期喉癌
彰化縣埔鹽鄉林姓鄉民半年前聲音沙啞，3個月前只剩氣聲，喉嚨不痛，令他困擾的是別人幾乎聽不見他說話，求醫檢查竟然已經二期喉癌，不願全切除喉頭和聲帶的他求助衛福部彰化醫院，接受放射線與化療，目前可正常說話，需定期追蹤。
林姓鄉民種稻為生，菸齡30年，每周喝酒幾天，也喝了30年，至於檳榔是以前偶而嚼，沒養成習慣。最近半年他先聲音沙啞，大概3個月後，剩下氣聲，無疼痛感，只是說話時別人聽不到，難以溝通。他為了治療「失聲」，連跑兩家醫院，都得到同樣答案「喉癌」。
衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方指出，林姓病患就診時只有氣聲，外人很難聽得懂患者說什麼，經內視鏡檢查，發現聲帶有腫瘤，進一步用核磁共振攝影及病理切片確診是第二期喉癌。
因林姓鄉民希望保留講話功能，不要切除喉頭一併摘除帶聲，決定在彰化醫院進行放射線及化學治療。彰化醫院放射腫瘤中心主任宋時雨說，患者接受每周5次，合計共35次的放射線治療加上化療，熬過療程中的喉嚨痛及皮膚紅腫等副作用，現在內視鏡檢查已看不到腫瘤，未來需定期追蹤。
宋時雨又說，喉癌的治療方式有切除部分喉頭或全切除治療，全切除喉頭會失去聲帶，無法說話，需用人工發聲器發聲，還需要做氣管造口，生活品質比較差又造口引人注意，患者希望可以保留說話功能，經過評估，醫病達成放射線及化學治療的共識。
宋時雨指出，部彰今年引進最新的高精準度放射治療儀器，在放射線治療時，能夠精準瞄準患部，快速完成360度全體積弧形放射治療，5至10分鐘即可完成一次療程，減少長時間治療產生的不適，不會因患者吞口水等因素而失準。
許嘉方和宋時雨都表示，喉癌好發在40至60歲，以男性居多，臨床上造成聲音沙啞的原因很多，感冒、胃酸逆流、職業傷害或癌症等都有可能，最初病徵常是聲音沙啞，如果聲音沙啞持續一周以上，就應該儘速就醫找出原因；臨床上觀察，喉癌最可能的成因是習慣性抽菸、喝酒，檳榔則和口腔癌的關連性比較大。這起個案的林先生菸酒30年，很難說和罹患喉癌沒有關係。
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