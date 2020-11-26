11月居家檢疫違規創8個月新高 高市：違者必重罰

高雄女子自中國返台，未直接居家檢疫，反而外出5小時，到夜市等觀光景點閒晃，遭罰新台幣22萬元。高雄市衛生局今天表示，11月檢疫違規數創8個月新高，提醒民眾違規必重罰。

高雄市衛生局上午發布新聞稿指出，一名30多歲女性10月9日自中國返台，當天下午3時返回高雄家中，卻隨即與朋友騎車外出，並至蓮池潭、西子灣、文化中心等人流眾多觀光景點閒逛，還到夜市買食物及飲料。

衛生局表示，這名女性外出長達5小時，且未接里幹事關訪電話，直到當晚8時才返家，遭里幹事當場查獲；由於違規外出已違反傳染病防治法規定，當天除將這名女子移送中央集中檢疫所強制隔離，衛生局也依法開罰22萬元。

由於11月查獲違規案件數創8個月新高，衛生局表示，希望藉此案強調，居家檢疫者擅自外出或違反相關規定，可處10萬至100萬元罰鍰。若查獲違反檢疫規定，衛生局將予重罰，絕不寬貸，盼市民切勿以身試法。

衛生局提醒，截至目前，居家檢疫期間無故違規外出，經防疫單位證實違規，並移送強制隔離共126案，累計裁罰2000多萬元，違規內容包含入境後在外徘徊，未直入居家檢疫地點、外出購物、飲食、訪友或入住防疫旅館卻違規出房門等。

衛生局表示，目前國際疫情升溫，隨著耶誕節及農曆春節將至，近日居家檢疫人數增加，為防病毒入侵，高市跨局處防疫團隊嚴陣以待，持續強化各項防疫工作。