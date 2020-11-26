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把握今天好天氣 北台灣明變天周末濕冷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
截至上午11時，桃園新屋30.2度高溫，新竹、台北、嘉義等縣市也有29度。本報資料照片
截至上午11時，桃園新屋30.2度高溫，新竹、台北、嘉義等縣市也有29度。本報資料照片

儘管是快12月，不過今天全台多處地區高溫，截至上午11時止，桃園新屋溫度已飆破30度，達到30.2度，新竹、台北、嘉義等縣市也有29度，讓不少民眾感嘆「這真的是冬天嗎？」不過中央氣象局提醒，受到東北季風的影響，明天北台灣溫度將驟降6至7度，且基隆北海岸、東北部地區將是飄雨、小雨的濕冷天氣型態。

至於中南部則維持晴朗天氣，不過日夜溫差大，白天高溫預估27至29度，低溫則達到17至19度，提醒民眾外出注意。

氣象局表示，今天天氣確實比較好，西半部氣溫接近30度，甚至南台灣部分縣市可達到31度，東半部也有27至29度左右，不過明天受到東北季風影響，北台灣將變天，從晴朗溫暖的天氣型態，轉變為濕冷，由於氣溫將一口氣驟降6至7度，民眾外出感受上會比較偏涼一點。

氣象局說，受到東北季風影響，北部地區都是飄雨、小雨的天氣型態，花東地區也可能飄雨；此外，基隆北海岸、東北部地區、大台北山區等局部地區也有大雨的可能性。

至於周末想要外出遊玩的民眾，氣象局提醒，這個周末，基隆、北海岸、宜蘭地區都會下雨，大台北地區則是陰天、偶飄雨的天氣；周六、日、一的高溫僅剩下20、21度，東部以北地區，氣溫為17、18度，空曠地區的氣溫可能更低，來到15、16度。

氣象局也提醒，受到東北風影響，北部海面、東南部海面及台灣海峽北部平均風力可達6級，最大陣風8級，今天下午起至晚間，台灣北部海面、東南部海面及台灣海峽北部平均風力將增強至6到7級，最大陣風9級。

氣象局 高溫

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