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口腔癌術後衝擊生活品質 「床邊復健」助病人回歸生活

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
口腔癌術後衝擊生活品質，奇美醫院提供床邊復健，結合物理及與語言治療助病人回歸生活。圖／奇美醫院提供
口腔癌術後衝擊生活品質，奇美醫院提供床邊復健，結合物理及與語言治療助病人回歸生活。圖／奇美醫院提供

根據國民健康署統計，口腔癌為國人男性十大癌症發生率第4名，一名58歲工廠老闆日前被診斷左側頰黏膜鱗狀上皮細胞癌，接受手術治療合併放射線治療，術後因左臉頰處重建皮瓣區域大，只能以流質進食且口水溢流、說話不清，經奇美醫學中心復健部物理及語言治療約半年，已能生活自理。

該名病患轉到奇美復健部，經部長王鈺霖門診評估後，同時發現左肩術後活動受限、無法自己洗頭，影響日常生活功能。口腔癌病人可能面臨生活品質的衝擊，包括顏面部淋巴水腫、肩頸功能活動受限、張口困難、咀嚼吞嚥障礙、說話不清、疼痛、身體活動力下降及焦慮等問題。

奇美醫學中心復健部物理治療師黃芷嫣指出，奇美針對口腔癌術後的病人出院後由復健部介入治療，從今年1月起，口腔惡性腫瘤切除合併頸部淋巴廓清術及皮瓣重建病人，手術後7天開始提供床邊復健介入，透過物理治療師及語言治療師專業的訓練技巧，協助病人盡早移除氣切、安全下床活動及早期擬定促進安全吞嚥的策略。出院後，進一步針對肩頸活動度、口腔功能、咀嚼吞嚥及言語能力，安排相關的復健治療。

黃芷嫣表示，不必再等到病人出現嚴重失能才來尋求協助，透過早期的復健評估及介入，協助病人克服治療衝擊，及早恢復身體功能，順利回歸生活。

復健 口腔癌

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