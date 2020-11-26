黃疸、上腹痛、體重減輕 小心胰臟癌找上門

62歲劉姓婦人因連續幾天出現上腹痛和小便呈茶色的情況而就醫，檢查發現她的黃疸和胰臟腫瘤指數偏高、膽管和胰管都阻塞，且胰臟頭有腫瘤，經切片檢查確診胰臟癌；由於胰臟癌初期症狀不明顯，常被誤認為是腸胃道不適而忽略，一旦確診大多為晚期，胰臟癌的3大典型症狀包括黃疸、上腹痛、體重減輕，這些都是需要留意的指標。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，胰臟癌常出現的症狀包括黃疸、上腹痛及體重減輕，且胰臟癌很容易轉移、擴散及侵犯重要血管，其中85至95%的病人為胰腺癌，不但預後差，復發率也很高，目前最好的治療方法是手術，但因多數病人發現晚，在臨床上只有15%病人有機會接受手術治療，其餘多只能以化學及放射治療為主；因此，如能早期發現與治療，才是對抗胰臟癌的重要關鍵。

他指出，目前胰臟癌發生原因仍不明確，但可歸納出高風險族群，包括有特定遺傳基因突變者及有遺傳慢性胰臟炎者、家族內一等親有2人)以上罹患胰臟癌者、有慢性胰臟炎或胰臟內有水瘤的病人、肥胖、糖尿病患者尤其是年逾50歲才罹患糖尿病的病人。