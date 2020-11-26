快訊

驚！紐西蘭外島近100頭領航鯨擱淺死亡 場面令人心痛

今午後臭氧濃度上升 中部以南空品一片「橘警」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。圖／取自空品監測網
今天中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。圖／取自空品監測網

根據空品監測網，今天東北風稍減弱，環境風場漸轉偏東風，迎風面北部地區擴散條件仍佳，中南部地區位於下風處，清晨及夜間風速偏弱，擴散條件較差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

今天各地空品，北部、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門澎湖地區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空品監測網表示，27日東北季風增強，迎風面北部、東半部地區有雨且擴散條件佳，空氣品質良好；南部地區位於下風處，且風速偏弱，擴散條件較差，汙染物易累積。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

28日持續受東北季風影響，中部以北擴散條件良好，空氣品質佳；南部地區位於下風處，仍須留意汙染物累積情形。北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空氣品質 金門 澎湖

延伸閱讀

一降再降 華晨集團信評遭下修至最低等級

高雄空品堪慮 今整天可能是「橘色提醒」

影／台中跨年會不會放煙火？ 新聞局視空品狀況評估

不要被好天氣騙了！彰化雲林沿海空品其實拉紅色警戒

相關新聞

國旅大爆發 亞洲旅遊復甦台灣最強

國旅大爆發，最近幾個月每到週末上路必塞車，原本沒有觀光客的城市都吸引滿滿人潮。數據也說話，美國線上旅遊公司 Booking Holdings 子公司 Agoda 表示，亞洲旅遊業復甦速度快於西方國家，主要受到國內市場推動，而復甦最好的地方就是台灣。

接連爆2斷軌 台鐵：11月已檢查完292個魚尾鈑加固處

台鐵成功站日前爆出鐵軌有44公分裂痕，後續新市至永康間也檢查出19公分左右的裂痕，引發行車安全疑慮。台鐵局今天說，11月...

春節孝親專案挨批只有6天太少 林佳龍喊話地方政府加碼

交通部觀光局昨公布「春節疏運孝親專案」，不過外界認為，只有六天適用實在太少。對此，交通部長林佳龍說，12月1日到明年1月...

黃疸、上腹痛、體重減輕 小心胰臟癌找上門

62歲劉姓婦人因連續幾天出現上腹痛和小便呈茶色的情況而就醫，檢查發現她的黃疸和胰臟腫瘤指數偏高、膽管和胰管都阻塞，且胰臟...

今午後臭氧濃度上升 中部以南空品一片「橘警」

根據空品監測網，今天東北風稍減弱，環境風場漸轉偏東風，迎風面北部地區擴散條件仍佳，中南部地區位於下風處，清晨及夜間風速偏...

影／背甲傷口深見骨 小琉球最讓人心疼的海龜

屏東小琉球是海龜樂園，當地有隻被船隻撞擊或螺旋槳打傷背甲出現破洞的母綠蠵龜，在地潛水員看了心疼取名「小破洞」，因行為和生...

躲在柑橘樹幹裡的蟲怎對付？ 研究員用高壓空氣槍除害

高壓空氣槍有新妙用。長年危害柑橘類果樹的蟲害斑星天牛，一年要造成柑橘類1.4億損失，國內研究人員利用高壓空氣槍在樹幹上注...

氣喘加慢性阻塞性肺病仍抽菸不回診 婦人險送命

一名55歲婦人有蕁麻疹及氣喘病史，卻仍維持抽菸習慣，直到爬梯或快走時常感到胸悶、呼吸費力，才確診為慢性肺阻塞性肺病併塵螨...

藍皮列車停駛剩套裝遊程？ 林佳龍允研議保留定期車

台鐵近日宣布由雄獅旅行社搶下鳴日號觀光列車、藍皮普快經營權。不過就有民眾在網路發起聯署，希望藍皮停駛後不要只有套裝行程，...

台東2地方級地質公園 盼串連擴大為國家級爭取保存資源

台東縣政府近2個月內接連指定全台第4、第5座的利吉、富岡地質公園。縣府農業局林務科表示，目前還沒有討論下一座地質公園目標...

明天起冷空氣接力報到 專家：將開始很有冬天的感覺

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，明天起天氣會越來越有冬天的感覺，將會有一波強冷空氣南下影響...

明天北部變天！吳德榮：東北季風冷空氣比前一波強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北風減弱，今天西半部晴時多雲；北海岸、北部山區...

熱門新聞

石虎跑了！台北市立動物園證實「牠挖洞鑽出去」

知名景點不厭亭地上現紅漆7大字 網友傻眼：醜死了！

開獎啦！9-10月統一發票千萬特別獎獎號為「42024723」

花42元買麵包飲料就中千萬！7-11統一發票大獎名單出爐

56元買吐司、火龍果中千萬 全聯本期開出超過38萬個獎

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。