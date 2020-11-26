今午後臭氧濃度上升 中部以南空品一片「橘警」
根據空品監測網，今天東北風稍減弱，環境風場漸轉偏東風，迎風面北部地區擴散條件仍佳，中南部地區位於下風處，清晨及夜間風速偏弱，擴散條件較差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
今天各地空品，北部、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
空品監測網表示，27日東北季風增強，迎風面北部、東半部地區有雨且擴散條件佳，空氣品質良好；南部地區位於下風處，且風速偏弱，擴散條件較差，汙染物易累積。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
28日持續受東北季風影響，中部以北擴散條件良好，空氣品質佳；南部地區位於下風處，仍須留意汙染物累積情形。北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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