影／背甲傷口深見骨 小琉球最讓人心疼的海龜

屏東小琉球是海龜樂園，當地有隻被船隻撞擊或螺旋槳打傷背甲出現破洞的母綠蠵龜，在地潛水員看了心疼取名「小破洞」，因行為和生活都與健全綠蠵龜無異，獸醫不建議將牠帶上岸，潛水員也持續觀察牠的健康與復原狀況，形容牠是「命很硬的海龜」，也有不知情的外地潛友不時PO上社群網站表達關心，成為潛水界討論度與關切度最高的海龜。

許姓潛水員說，牠的背甲長度近1公尺，個性親人不害羞，2017年5月在北側海域首次被發現時，背甲傷口深見骨，之後發現復原狀況良好，直到去年4月都在小琉球西側海域活動，6月在小琉球東側海域被目擊，9月又搬回西側海域，今年3月又出現在北側海域，且左前肢上鉤了個假餌。

他說，最近被目擊是10月，背甲竟破了更多洞了，一直從右前方到右後方出現3道大傷口，之後又在西側海域待下來，許多人回報牠都有好好吃飯、好好休息，傷口看來雖有點嚇人，應該在慢慢康復中，希望能挺過這一關，繼續待在小琉球平安、健康的生活，也請大家持續關心牠的狀況。

他說，「小破洞」出現後，在地潛水員持續關心牠的傷勢是否要緊，曾討論過是什麼原因造成，研判鋸齒狀的傷痕較有可能是船隻撞擊或螺旋槳打傷，潛水員討論過是否能將牠帶上來給獸醫治療，因牠的行為和生活都與健全的綠蠵龜沒兩樣，獸醫也不建議將牠帶上岸，以免受到更多驚擾，現在可以做的就是平常多關心、觀察並回報牠的狀況。

「小破洞」的回報也不斷地出現在「海龜點點名」社團上，這是由熱愛海龜的研究員和愛好者於2017年6月發起，號召潛水員回報海龜的影像，用以辨識海龜不同的個體，並建立每隻海龜點身份證，目標是希望能夠建立台灣的「海龜戶口名簿」；2018年1月，還曾記錄到「小破洞」被隻成熟公龜「霸王硬上弓」，只見公龜趴在小破洞身上試圖與牠交配；當地潛水員打趣說，看來牠雖然背甲有殘缺，依然是隻相當有魅力的性感母龜。