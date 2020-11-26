躲在柑橘樹幹裡的蟲怎對付？ 研究員用高壓空氣槍除害

高壓空氣槍有新妙用。長年危害柑橘類果樹的蟲害斑星天牛，一年要造成柑橘類1.4億損失，國內研究人員利用高壓空氣槍在樹幹上注入空氣，有效去除藏於樹幹中斑星天牛幼蟲，不僅效率高，友善環境，減少果農損失。

根據統計，全台柑橘類種植面積2萬5610公頃，產值達143億元，每年斑星天牛為害所造成的損失，達億元以上；若再加上其他果樹及林木損失，以及防治成本等，總體損失龐大。

農委會台東農改場副研究員陳奕君表示，斑星天牛危害柑橘類、芭樂、荔枝、楊桃、蜜棗、蓮霧、龍眼、無花果、木瓜等果樹，木麻黃等林木也會受害。只要害蟲危害樹幹者，都可以採用此方式除蟲。

農委會台東農改場場長陳信言表示，用高壓空氣灌注果樹樹幹看似方法簡單，但過去並沒有人想到這樣利用；台灣天牛超過800種，嚴重危害果樹及林木，果樹受到天牛為害很難察覺，等到發現的時候，果樹葉片已經枯萎，天牛常出現在4月到9月，其中又以每年6、7月密度最高，幼蟲可以在庫幹中棲息長達10個月，會在果樹表皮產卵孵化，蟲就鑽進樹幹中了，樹幹切開，就可以看見蟲害如迷宮般的孔洞。

陳信言表示，斑星天牛可以用藥劑毒殺，也可以用紗網包覆避免幼蟲跑進樹幹，過去也曾用鐵絲戳樹幹孔洞希望殺死斑星天牛幼蟲，或用棉花塞藥劑塞孔洞，但效果很有限，最後研究人員發現用空氣槍對樹幹注入高壓空氣，可把蟲體推出或擠壓打死，再利用苦楝油、窄域油及石灰硫磺等有機防治資材，配裝氣動噴漆槍，將資材以高壓噴霧形式注入蟲孔道內，確保枝幹內幼蟲被除滅。

陳信言表示，「高壓空氣灌注法」操作簡便、器材設備應用及投入門檻不高，設備成本依照機器大小台分別，有的1.5萬，有的約3萬元，經濟實惠、效率高、效果佳且友善生態環境的最佳防治法。 斑星天牛幼蟲愛鑽進果樹樹幹內躲藏，造成農民損失。記者彭宣雅／攝影 斑星天牛成蟲。記者彭宣雅／攝影 國內研究人員利用高壓空氣槍在樹幹上注入空氣，有效去除藏於樹幹中斑星天牛幼蟲，不僅效率高，友善環境，減少果農損失。記者彭宣雅／攝影 斑星天牛幼蟲。記者彭宣雅／攝影