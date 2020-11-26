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接連爆2斷軌 台鐵：11月已檢查完292個魚尾鈑加固處
台鐵成功站日前爆出鐵軌有44公分裂痕，後續新市至永康間也檢查出19公分左右的裂痕，引發行車安全疑慮。台鐵局今天說，11月1日到6日，已把全台292處加裝魚尾鈑的焊接點檢查完畢。
立委李昆澤今在立法院交委會質詢時表示，台鐵多年來對於長焊鋼軌，有兩種不同的做法跟想法，內部一派認為目前焊接法很安全，加裝魚尾鈑檢查很麻煩，且加裝後單從外觀很難觀察裡面狀況；另一派則認為要裝，雙重保障鐵道安全，質疑台鐵現在一國兩制？
對此，台鐵副局長朱來順說，10月初到現在現場改採電阻火花焊接法，跟鋁熱溶劑焊接法不一樣，可靠度更高，目前遇到裂痕已不加魚尾鈑，改用最新焊接方式。
李昆澤進一步問，那先前已加裝魚尾鈑的292處是否要拆除，還是定期巡檢？朱來順說，11月1到6日，已經把魚尾鈑加固地方檢查，用探傷儀器探傷都沒問題。
李昆澤則呼籲台鐵，希望下半年再進行超音波檢傷，讓鐵道安全能夠被注意，必須以最高標準進行檢驗。
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