跌倒竟讓脊椎雙骨折 這種療法不需被迫中斷工作

一位年近40歲的司機，有次不慎跌倒後，腰部即持續感覺痠痛，時好時壞，他也不以為意。近來在駕駛完一整天的車後卻明顯感覺腰很酸痛，才趕緊就醫。經「樂活健康診所」醫師楊椒喬檢查鑑別診斷發現，他是罕見的椎弓雙骨折，建議接受水介質震波治療，以高能量精準施打深部的兩處椎弓骨折，經過五次治療後，他的症狀不只明顯改善，也不須請假手術治療，被迫中斷工作，影響生計。

醫師楊椒喬指出，患者在跌倒後，腰部不是明顯劇痛，所以沒有馬上就醫。直到每次久坐之後，感覺腰部的酸痛感會更加明顯，這才有所警覺來到門診。經X光檢查及鑑別診斷後，確認他的腰椎第3節（L3）及第5節（L5）分別出現椎弓骨折，也就是雙骨折。

楊椒喬進一步指出，椎弓本身構造比較細的關係，很容易因外力影響而產生椎弓骨折，且骨折通常發生在末節腰椎，一旦骨折，容易產生反覆發作的背部疼痛。而這患者出現雙椎弓骨折，則是相當罕見的病例。

楊椒喬說，患者腰椎有雙骨折，因此穩定性相對更加不好，脊椎支撐體重的能力會更差，漸漸的就會造成椎骨不穩定前後移位，一旦造成移位，可能被迫需要住院接受手術，以鋼釘內固定來治療。為了避免日後造成滑脫再來挽救，同時也可以改善長期腰痛的不適困擾，建議患者在門診使用水介質震波治療來促進骨癒合。

楊椒喬指出，受腰椎活動度大的影響，椎弓骨折很難固定保護，且又深層，使骨折處不易癒合。水介質震波以聚焦式探頭，可使能量精準直達深層的椎弓，採用電磁力產生高能量，促進組織代謝及再生，加速骨癒合。同時，能保持輸出能量平穩性，確保治療功效。避免傳統震波儀以電能輸出能量，若能量遞減，將影響治療效能。