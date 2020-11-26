藍皮列車停駛剩套裝遊程？ 林佳龍允研議保留定期車

台鐵近日宣布由雄獅旅行社搶下鳴日號觀光列車、藍皮普快經營權。不過就有民眾在網路發起聯署，希望藍皮停駛後不要只有套裝行程，可以保留定期車次。對此，交通部長林佳龍及台鐵局副局長朱來順，今在立法院上也允諾跟得標廠商研議，保留定期車次。

立法院交委會今邀請林佳龍報告鐵道觀光整體規畫及深化營運策略，並備質詢。

立委邱顯智說，鐵道觀光非常棒，作家劉克襄提到，藍皮號是解憂列車，每次到屏東都有南方之南感受。上午10時55分從枋寮出發開到台東，再從台東回來，沿途風景很漂亮。

邱顯智也說，林佳龍7月5日才去搭藍皮，當時提到小時候搭火車去雲林家，藍皮列車乘載的不只是人，還是親友思念。

邱顯智說，藍皮是非常好的觀光跟旅遊，雄獅在得標後，針對藍皮部分說要搭配地方主題，推出套裝旅遊行程，但「這個就跟部長提到的平民東西不同」。民眾也在網路上連署，希望12月23日藍皮停駛後，不要只有套裝旅遊行程。

邱顯智說，自己不反對推套裝遊程，但未來應該要並行，留下定期普快，縮短行駛區間也無妨，同時也可以有套裝行程，發展鐵道觀光，才是兩全其美作法，希望交通部跟台鐵可以研議。

林佳龍說，自己也認為應該保留一部份，會跟得標廠商協調，保留原來自由搭乘，「有時候自己一個人旅遊比一堆人更有FU（感覺）」。藍皮停駛後將先做整修，讓廁所更好，預計明年4月全部改完。

朱來順則說，藍皮解憂號適用平價，且規定廠商一年開730趟，等於每天開放。行程由台鐵決定，聽到委員有這建議，會請他雄獅參考是否保留單純坐火車體驗，提供更多樣化享受。

根據台鐵今天提供立法院書面報告內容，觀光車隊運行模式將以包車方式跟得標旅行業合作，深化鐵道旅遊在地鏈結，整合鐵道運能與地方農特產、旅宿等觀光元素，推動結合地方創生之深度旅遊模式。鳴日號及藍皮解憂號觀光列車將於１月1日由得標合作旅行業者首航營運，提供台灣最美鐵道旅遊體驗。2022年規畫推出海風號、山嵐號觀光列車，2024年規畫推出鑽石級觀光列車上彥營運。