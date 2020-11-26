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台東2地方級地質公園 盼串連擴大為國家級爭取保存資源
台東縣政府近2個月內接連指定全台第4、第5座的利吉、富岡地質公園。縣府農業局林務科表示，目前還沒有討論下一座地質公園目標，未來盼能串連現有2處地質公園，從地方級升格為國家級，爭取更多保存資源，並輔導活絡地方生態旅遊。
今年9月30日縣府先指定利吉地質公園，11月20日再指定富岡小野柳沿海一帶。前者月世界地形明顯，後者則有如新北野柳，都具地質特性及保存價值。
專家認為相距不遠的利吉、富岡地質顯現地層倒轉現象，研判在菲律賓和歐亞大陸板塊碰撞的過程中，外來沉積岩塊移入利吉混同層時發生倒轉，具「特殊地質意義」、「教學科學價值」及「獨特性或稀有性」。富岡地質公園位在利吉混同層內，常夾雜各種直徑大小不一的角礫狀岩塊，小野柳就是其中最大岩塊「富岡砂岩」。
林務科表示，在指定地質公園範圍時，已經參考民眾意見，把對地方的衝擊降到最低，2處地質公園的核心區都沒有住戶，限制開發對民眾影響不會太大。
目前縣府希望輔導當地社區推動生態旅遊，但是否總量管制則要由東管處討論決定。林務科表示，指定地質公園的最大意義是先提供法定名稱做保護，事後將推動2處串連為國家級地質公園。
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