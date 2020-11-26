春節孝親專案挨批只有6天太少 林佳龍喊話地方政府加碼

交通部觀光局昨公布「春節疏運孝親專案」，不過外界認為，只有六天適用實在太少。對此，交通部長林佳龍說，12月1日到明年1月底也有平日團遊補助，對於台北市提出加碼表示肯定，呼籲其他縣市首長也能夠參考辦理。

根據觀光局規畫，明年2月8日到13日，限定年滿55歲以上本國國民，每房每晚最高可折抵1500元，每一身分證字號可使用四晚、6000元；適用範圍包括雙北、基隆、桃園、新竹縣市等六個縣市，，且須由上述區域以外的縣市，搭乘大眾運輸工具前往這六縣市才適用。

針對外界認為孝親專案只有六天太少，林佳龍今在立法院接受媒體聯訪時表示，該次進一步推出關於觀光旅遊業紓困振興方案，希望鼓勵創新。所有旅行社都12月到1月底有團體旅遊補助，可以出團員工就有工作跟收入，都是全面性基礎上推行。

林佳龍說，有些地區像是以北部，或是符合上次安心旅遊住宿率還是比較低縣市，觀光局有設立標準，要雪中送炭。中南部、宜花東跟離島維持較好業績，要讓資源維持在創新方案地區。

對於台北市12月起至明年3月7日推出「台北加碼GO」，要補助10萬名自由行旅客與10萬名團客到北市旅遊，林佳龍表示肯定，他也呼籲其他縣市首長能夠參考跟辦理，「接力賽需要地方政府合作跟業者努力」。

林佳龍說，度過秋冬跟明年春季後，等疫苗採購、施打，明年觀光業復甦很可以期待。

另外針對春節孝親專案住宿率可能不佳，林佳龍說該專案本身也是疏運方案，跟春節人潮跟車潮反向，鼓勵遊程，兼顧觀光業的紓困，也有交通疏運的效果。