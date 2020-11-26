明天起冷空氣接力報到 專家：將開始很有冬天的感覺

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，明天起天氣會越來越有冬天的感覺，將會有一波強冷空氣南下影響台灣，持續影響時間也會比較久，將到下周二左右。

他說，最冷的時間在下周一清晨，下周三才會短暫而緩慢的小幅回溫，但是下周四以後還會再有一波冷空氣南下，冬天的感受會越來越明顯。

賴忠瑋說，預計明天冷空氣南下後，迎風面的北部和東北部會轉為雲多有雨的濕涼天氣，甚至有局部較大雨勢，白天的高溫將降到23度左右，相較於今天和昨天，降幅有5度，清晨低溫也會比今天再降一到兩度。

他說，周末則是降溫最顯著的時候，北部和東北部白天的高溫將降到只有21到22度，清晨的低溫也會降到只有18到19度。下周一清晨最冷，預計低溫還會再降到只有16到17度，白天高溫只有20度左右，空曠地區還會再低一到兩度。

東部的氣溫趨勢大致上和北部及東北部類似，賴忠瑋說，溫度大概會高一度左右。中南部這次也會降溫降得有感，尤其是夜晚和清晨，預計低溫也會比目前降一到兩度，不過白天還是相對溫暖，要特別注意的是日夜溫差，白天像春夏之際的天氣，但是夜晚到清晨會有點冬天的感覺，溫差會比過去幾天明顯。

明天東北風冷空氣南下增強時，北部、東北部及台灣周圍海域也要留意有較大風浪，前往海邊活動要特別注意安全。

他說，預計這波冷空氣的影響到下周二及周三左右，溫度在下周一觸底後，下周二及周三緩慢的回溫，但仍然會有冷的感覺。要留意的是，下周四還會再有一波冷空氣南下，可能導致上一波冷空氣的影響和降溫還沒完全回到之前的狀態，溫度又再往下降，冬天的感受會越來越濃。

今天對北部、東北部和東部來說，則是這波冷空氣南下之前的最後一個溫暖的天氣，北部和整個西半部都相當穩定可以見到陽光，東半部相對雲量偏多，有局部零星短暫陣雨。中南部另外要留意空氣品質，臭氧濃度和細懸浮微粒濃度值較高，AQI指數有可能達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級。