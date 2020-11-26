明天北部變天！ 吳德榮：東北季風冷空氣比前一波強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北風減弱，今天西半部晴時多雲；北海岸、北部山區及東半部為多雲時晴、偶有局部零星降雨；各地白天舒適微熱，早晚偏涼。北部18至29度、中部19至32度、南部20至32度、東部18至30度。

他說，明天至下周一東北季風南下、水氣比前一波多；迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。東北季風的冷空氣比前一波強，北台灣感覺較為濕冷；其他地區氣溫亦略降。周六晚起至下周一的清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率。

下周二、周三仍受東北季風影響，冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，大台北及東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲。

中央氣象局24日發布冬季展望顯示，氣溫偏高、正常、偏低的機率，大多分別為20％、60％、20％。他說，今冬氣溫正常的機率最高。台灣中南部在冬季、雨量的氣候正常值本就很少，假設今冬的雨量，能多到氣候正常值的兩倍，對目前嚴重缺水的桃園以南水庫，貢獻也僅是杯水車薪，更何況中央氣象局預測，雨量是以正常及偏少機率較高。所以對石門水庫以南的地區而言，只能採取節水措施，等待來年有一個正常的春雨。