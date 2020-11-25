郭雪湖、陳澄波經典再現 台府展重現日據時代畫壇風華

前輩畫家李石樵1927年所繪的「大橋」，見證剛竣工兩年、橫跨淡水河兩岸的台北橋原始風貌。陳澄波1929年完成的「西湖斷橋殘雪」，則展現當時台灣畫家與大陸的交流。郭雪湖、陳澄波等36位前輩畫家於日據時代繪製的83件作品，周六(28日)起在台中國立台灣美術館的「經典再現──台府展現存作品特展」展出，策展人林明賢表示，「這是一次共同記憶」。

1927年開辦的「台灣美術展覽會」簡稱「台展」，舉辦十回後，1938年由「台灣總督府教育局」接續辦理簡稱「府展」，共舉辦6回。時間跨度近20年的「台府展」，是日據時代台灣最重要的美術展覽，郭雪湖、陳澄波、李梅樹、李石樵等前輩畫家皆曾在此展展出。

陳澄波文化基金會董事長陳立栢指出，每年台府展展出後，大量展品由日本官員收購典藏，迅速點燃台灣民間購藏畫作的種子，也引領前輩畫家走上國際舞台。陳澄波畫作如今身價驚人，此次在展中展出的十多幅陳澄波畫作中，家族只典藏了五幅。其中一幅「濤聲」，還是家族花了五千多萬台幣在蘇富比拍賣會中搶回珍藏。

文化部長李永得指出，文化部正進行「重建台灣藝術史」計畫，針對台灣藝術家的作品進行完整的研究與典藏，但迄今收藏的還不到十分之一，「台灣的美術史還有那麼多拼圖沒有拼起來」。他認為，1920年代前後20年是台灣美術史很重要的一塊，許多前輩畫家以對這塊土地的熱情與才華創作作品，此次的策展將讓許多人對台灣的美術史和土地風貌有更完整的了解。