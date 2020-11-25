郭采潔新造型為失智症發聲 「愛記」籲預防更勝治療

我國失智症患者已超過29萬人，天主教失智老人基金會為喚起華人對失智防治的重要性，邀請藝人張小燕、黃子佼、郎祖筠、郭采潔、葉金川、江綺雯、鍾安住、鄧世雄等名人呼籲國人攜手防治失智症，完成8支失智宣導影片「愛記」，盼國人可以積極預防失智，預約一個不失智的未來。

天主教失智老人基金會鄧世雄表示，高齡化社會使失智症的發生人數增加，目前失智症尚無藥物可醫治，能夠做的就是「及早預防」，綜觀部分提出落實預防失智運動的國家，失智症患者已明顯減少，我國推廣多年仍未見起色，顯示預防失智的路仍有一大段要走。

鄧世雄表示，預防失智的方式，最簡單就是動腦、運動、人際、健康飲食，化為口號為頭動、身動、互動；若開始出現失智症狀，倘若能及早發現，在極輕症或是輕症介入治療，也能幫助延後惡化時間；家中若是已有失智症患者，衛福部布建的失智友善社區、居家社區服務照顧、老人關懷據點等，都能協助生活再造等，幫助失智症家庭，降低照顧負擔。

失智症老人基金會拍攝的8支宣傳影片「愛記」，希望能喚起國人對失智症的重視。