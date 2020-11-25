養兒防老已落伍？ 網曝「1關鍵」為不生小孩的前提

台灣社會面臨少子化與高齡化，有網友指出，主張不生小孩的人有沒有想過老了以後要怎麼辦？引發討論，有人認為「養兒防老」觀念已落伍，甚至批評這種思想根本是「情緒勒索」；也有人認為，如果不生小孩，要有足夠的財產確保自己能養老。

一名網友在PTT指出，現在很多人不生小孩，那如果老了要怎麼辦呢？很多人生病了還是最親的家人在照顧，但如果以後都沒有家人了怎麼辦？「不生小孩的有想過老年的生活嗎？」

對此，網友們留言回應，「我阿嬤生7個兒子1個女兒，這20年來都是外傭在顧」、「看過沒錢沒住處只有社會救濟的低級老人，最後掛了才發現原來有小孩」、「你確定養兒一定會防老嗎？最後變成妨老（啃老族）」、「有錢的話，不生小孩就是比較孤獨而已」、「養兒防老這觀念根本在情緒勒索，除非你留很多遺產給下一代」、「你是不是沒看過只有看護顧，小孩半年都不出現的臥床老人」。

也有網友說，「不生小孩的前提是，自身要有錢，至少還有養老院可去」、「自己準備好安養院跟看護，運氣差一點直接死 」、「我阿嬤之前住照護中心一個月3萬多耶，以為長照不用錢喔？」

事實上，台灣即將在2025年邁入「超高齡化時代」，65歲以上人口將超越總人口數的兩成；而台灣的生育率近3年來，每一年出生的新生兒不到20萬人，尤其今年受到新冠肺炎的影響，更是大幅降低。副總統賴清德日前指出，這已經涉及國安問題，關於人口政策的部分，將持續擴大公立幼兒園、推動準公共化幼兒園及發放育兒津貼等方式，期能擴展平價教保服務並減輕年輕父母們的負擔，提高國人生養子女的意願。