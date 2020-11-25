健保署雲端醫療資訊防疫有功 獲國家永續發展獎肯定

健保署今以「健保醫療雲端E化臺灣健康醫療網」榮獲今年度的政府機關「國家永續發展獎」，行政院院長蘇貞昌肯定健保署過去在建制醫療資訊系統的努力，以及今年對防疫的貢獻，署長李伯璋今代表受獎。

李伯璋表示，健保制度為我國全民共享的珍貴資源，健保署以提升民眾健康素養，強化自我健康管理能力為目標，持續努力。未來會繼續開放應用健保資料，幫助各領域在醫療、用藥、檢驗檢查、預防保健，達到最大效益的利用，在兼顧資訊安全與效率平衡之際，使健保永續發展，創造智慧健康國家。

健保署企劃組組長王宗曦表示，健保雲端資訊查詢系統及健康存摺，對於醫療院所查詢和病人本身的健康管理都很有幫助，現在還有眷屬功能，可以幫忙長輩做好健康管理。健康存摺使用人數在兩年內成長五倍，現已有超過500萬人使用，落實健康知情權。醫療資眩的跨院查詢也有效減少重複的醫療支出，2018年到2019年減少重複檢驗檢查支出5.3億元支出，2014至2019年減少重複用藥支出76.88億元。

王宗曦表示，今年因新冠肺炎爆發，健保署跨部會合作，建置實名制口罩販售系統，另結合出入境資料及就醫資料，利用健保卡系統與「健保雲端資訊查詢系統」，幫助第一線醫師即時掌握病人旅遊史(Travel)、職業別(Occupation)、接觸史(contact)、無群聚史(Cluster)等，建立成功的大數據防疫典範。