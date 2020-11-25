交通部招商大會12月8日登場 投資商機逾千億

交通部12月8日在台北福華大飯店舉辦招商大會，預計釋出30件民間投資案、64件採購案件，總商機超過千億元，其中又以觀光局釋出的大鵬灣國際級海洋休閒度假區招商案，以及鐵道局釋出的高鐵桃園、台中等2站事業發展用地招商案最受各界矚目，這三案的民間投資金額就近300億元

交通部表示，近三年來與民間業者成功簽約總額達近1700億元，績效連續三年居中央部會之冠，今年各國經濟與社會均受疫情衝擊，不過台灣防疫超前部署，有效控制疫情，並續祭出紓困、協助產業升級等措施，使得經濟維持正成長，為讓更多潛在投資業者加入投資公共建設的行列，因此將於下月舉辦招商大會。

交通部表示，這次招商大會光是民間投資案件就有30件，尤其原本大家不太看好國旅，不過今年受到疫情影響，如今發現國旅商機無限，大鵬灣國際級海洋休閒度假區招商案詢問度不低。

此外，交通部於去年9月首創交通科技產業會報，設置12個產業小組，這次也將藉著招商大會，展示5G環境應用、智慧觀光虛實整合、鐵道科技產業國產化、智慧電動巴士暨智慧公共運輸服務及5G智慧交通實驗場域暨車聯網等多項科技創新應用，展現未來無限可能商機。

交通部表示，為了讓出席業者能夠更深入了解各項招商計畫及交通科技應用最新發展，現場不僅排專人簡報重要開發案件及當前交通科技重要成果與發展，另還設有洽談區，可即時提供個別化諮詢服務，歡迎產業各界踴躍報名參加(線上報名網址：https://reurl.cc/q8rRm3)。