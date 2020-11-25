快訊

桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

假新聞關三天？社維法管謠言，維護秩序或寒蟬效應？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾紀恩盃全國青少棒賽28日開打 潘威倫、潘武雄勉選手

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（中）邀請屏東子弟，今年職棒總冠軍賽MVP選手統一獅隊潘武雄（左）、中華職棒歷史勝投王統一獅隊潘威倫（右）為參賽選手打氣，記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）邀請屏東子弟，今年職棒總冠軍賽MVP選手統一獅隊潘武雄（左）、中華職棒歷史勝投王統一獅隊潘威倫（右）為參賽選手打氣，記者劉星君／攝影

2020第四屆曾紀恩盃全國青少棒錦標賽11月28日到12月4日在屏東熱血開打，今年有來自全國40支隊伍，也是歷年該比賽參賽隊伍最多一次。

縣長潘孟安說，棒球好手曾紀恩是屏東內埔人，致力耕耘屏東棒球基層，多次領軍中華青少棒、青棒及成棒代表隊參加國際比賽，也為國家培訓許多知名棒球選手，為感謝他的貢獻，縣府從2016年起將縣長盃改名為曾紀恩盃，緬懷及紀念曾紀恩先生一生懸命為屏東棒球付出的貢獻。

潘孟安指出，縣府推動三級五區政策，建立體育人才的升學制度，並加強運動選手的培訓工作，鼓勵屏東縣籍退役選手轉任教練留任屏東縣，促使選手的技術更加純熟，更能儲備更多體育相關產業的人才，期許讓屏東選手得到更好的協助，並在未來重新打亮「體育大縣」美名。

職棒總冠軍賽MVP選手統一獅隊潘武雄、統一獅隊潘威倫都是屏東人，萬巒鄉赤山國小畢業，三級棒球都在屏東縣，是屏東一手培養，體發中心指出，兩人代表屏東的棒球精神，屏東縣今年度有7所國中棒球隊，麟洛國中、中正國中、里港國中、恆春國中、光春國中、潮州國中與鶴聲國中參賽。

潘武雄說，回到屏東充滿很多回憶，在赤山國小打球長大，為參賽選手們加油打氣。潘威倫說，故鄉有種特別情感，期勉選手們好好享受比賽過程中，發揮運動家精神。

恆春國中棒球隊上周參加中信盃棒球賽，拿下青少棒冠軍，恆春國中棒球隊學生九年級蘇宥安、八年級的許子安，兩人都說，參加球賽，以球會友互相切磋，累積比賽經驗。

第四屆曾紀恩盃全國青少棒賽，比賽場地分四個區域，麟洛運動公園、屏東縣立棒球場、河濱公園棒球場與台糖棒球場。今年有來自全國40隊伍，參賽隊職員人數近900人。

2020第四屆曾紀恩盃全國青少棒錦標賽11月28日到12月4日在屏東熱血開打。記者劉星君／攝影
2020第四屆曾紀恩盃全國青少棒錦標賽11月28日到12月4日在屏東熱血開打。記者劉星君／攝影
屏東縣恆春國中棒球隊上周參加中信盃棒球賽，拿下青少棒冠軍，他們也將參加曾紀恩盃全國青少棒賽。記者劉星君／攝影
屏東縣恆春國中棒球隊上周參加中信盃棒球賽，拿下青少棒冠軍，他們也將參加曾紀恩盃全國青少棒賽。記者劉星君／攝影
2020第四屆曾紀恩盃全國青少棒錦標賽周六在屏東開打，屏東縣長潘孟安（左二）邀請屏東子弟，今年職棒總冠軍賽MVP選手統一獅隊潘武雄（左一）、中華職棒歷史勝投王統一獅隊潘威倫（右一）與曾紀恩之子曾建宇（右二）等人到場，為選手打氣，記者劉星君／攝影
2020第四屆曾紀恩盃全國青少棒錦標賽周六在屏東開打，屏東縣長潘孟安（左二）邀請屏東子弟，今年職棒總冠軍賽MVP選手統一獅隊潘武雄（左一）、中華職棒歷史勝投王統一獅隊潘威倫（右一）與曾紀恩之子曾建宇（右二）等人到場，為選手打氣，記者劉星君／攝影

屏東縣 體育

延伸閱讀

中職／獅隊2至3人行使自由球員 今年FA人數破紀錄

中職／24人符合自由球員資格 周思齊、林智勝受注目

中職／潘武雄、陳傑憲 兩代獅攜手奪冠

中職／今年冠軍最感動 潘武雄：以前好像沒這麼弱勢過

相關新聞

麥擱種啊！高麗菜連續兩旬爆量 農糧署發紫燈示警

農委會農糧署表示，二期稻作收成，現在正值冬季裡作期間，由於氣候涼爽，適合蔬菜生長，農民近期連續種植冬季大宗蔬菜，以應農曆...

花費不到百元！ 全家便利商店統一發票開出千萬特別獎

全家便利商店本期2020年9～10月統一發票中獎名單開出1組特別獎1,000萬元，消費者於七堵新明德店花費94元就幸運中...

花42元買麵包飲料就中千萬！7-11統一發票大獎名單出爐

財政部今天（11月25日）公布最新一期2020年9~10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN開出一位千萬大獎得主，在台南...

雲端載具是不是更容易中獎？ 網曝電子發票中獎「關鍵原因」

因應環保愛地球，許多人捨棄一般紙本發票，改用電子發票，使用載具交易不僅可以綁定帳戶省去兌獎花費的時間，也能免收印花稅。但有網友好奇指出，推坑朋友一起使用電子發票後，好友中了兩次獎金，自己卻仍總與財神爺擦身而過，不禁提問：大家覺得用了雲端發票後中獎機率有變高嗎？，引發網友熱烈回應。

56元買吐司、火龍果中千萬 全聯本期開出超過38萬個獎

統一發票109年9、10月份發票開獎了！全聯福利中心本期統一發票共開出1張千萬特別獎與1張兩百萬特獎，其中千萬特別獎開出...

基隆北海岸宜花防大雨 27日北台灣轉溼涼

氣象局表示，今晚至明天清晨，宜花及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，白天降雨趨緩；27日東北季風到來北部轉溼涼，北部、東半...

曾紀恩盃全國青少棒賽28日開打 潘威倫、潘武雄勉選手

2020第四屆曾紀恩盃全國青少棒錦標賽11月28日到12月4日在屏東熱血開打，今年有來自全國40支隊伍，也是歷年該比賽參...

家電塑膠製品釋放空汙 久待室內恐增罹癌風險

肺癌成台灣「新國病」，降低空氣汙染刻不容緩，民眾常忽略的室內空汙，包含燒香、清潔劑，甚至是塑膠製品、家電用品和木製裝潢等...

「數據運用」是邁向健康變老的關鍵解藥

超高齡社會來臨，老化無可避免，但如何才可以維持健康狀態迎向老年生活？信諾集團亞太數據分析主管Aaron Jones指出，...

牙口不好不用愁 小港醫院介護食吃得到幸福感

高齡化社會到來，許多長輩牙口不好，咀嚼、吞嚥發生困難，另有些中風或巴金森氏症病患，進食也有障礙，高雄市小港醫院與高雄餐旅...

阿瘦皮鞋2020太極生活節 首款太極力學與循環再生鞋履

阿瘦皮鞋A.S.O打造了全台首場「太極之美　平衡有道─2020太極生活節」，以太極帶動生活美學運動，並同時推出首款結合太...

影／學生打流感疫苗12人不適 4人住院觀察手抖得厲害

彰化縣達德商工12名學生上周四19日施打流感疫苗後，出現身體不適，其中5人陸續轉診到秀傳醫院就醫住院，目前一人已出院，還...

熱門新聞

開獎啦！9-10月統一發票千萬特別獎獎號為「42024723」

石虎跑了！台北市立動物園證實「牠挖洞鑽出去」

知名景點不厭亭地上現紅漆7大字 網友傻眼：醜死了！

限時3天！全聯「黑色購物節」百件黑色商品第2件5折

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

花42元買麵包飲料就中千萬！7-11統一發票大獎名單出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。