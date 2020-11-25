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曾紀恩盃全國青少棒賽28日開打 潘威倫、潘武雄勉選手
2020第四屆曾紀恩盃全國青少棒錦標賽11月28日到12月4日在屏東熱血開打，今年有來自全國40支隊伍，也是歷年該比賽參賽隊伍最多一次。
縣長潘孟安說，棒球好手曾紀恩是屏東內埔人，致力耕耘屏東棒球基層，多次領軍中華青少棒、青棒及成棒代表隊參加國際比賽，也為國家培訓許多知名棒球選手，為感謝他的貢獻，縣府從2016年起將縣長盃改名為曾紀恩盃，緬懷及紀念曾紀恩先生一生懸命為屏東棒球付出的貢獻。
潘孟安指出，縣府推動三級五區政策，建立體育人才的升學制度，並加強運動選手的培訓工作，鼓勵屏東縣籍退役選手轉任教練留任屏東縣，促使選手的技術更加純熟，更能儲備更多體育相關產業的人才，期許讓屏東選手得到更好的協助，並在未來重新打亮「體育大縣」美名。
職棒總冠軍賽MVP選手統一獅隊潘武雄、統一獅隊潘威倫都是屏東人，萬巒鄉赤山國小畢業，三級棒球都在屏東縣，是屏東一手培養，體發中心指出，兩人代表屏東的棒球精神，屏東縣今年度有7所國中棒球隊，麟洛國中、中正國中、里港國中、恆春國中、光春國中、潮州國中與鶴聲國中參賽。
潘武雄說，回到屏東充滿很多回憶，在赤山國小打球長大，為參賽選手們加油打氣。潘威倫說，故鄉有種特別情感，期勉選手們好好享受比賽過程中，發揮運動家精神。
恆春國中棒球隊上周參加中信盃棒球賽，拿下青少棒冠軍，恆春國中棒球隊學生九年級蘇宥安、八年級的許子安，兩人都說，參加球賽，以球會友互相切磋，累積比賽經驗。
第四屆曾紀恩盃全國青少棒賽，比賽場地分四個區域，麟洛運動公園、屏東縣立棒球場、河濱公園棒球場與台糖棒球場。今年有來自全國40隊伍，參賽隊職員人數近900人。
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