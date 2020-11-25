麥擱種啊！高麗菜連續兩旬爆量 農糧署發紫燈示警

農委會農糧署表示，二期稻作收成，現在正值冬季裡作期間，由於氣候涼爽，適合蔬菜生長，農民近期連續種植冬季大宗蔬菜，以應農曆春節前年菜需求，已連續兩旬爆量耕種，農糧署發出紫燈示警，請農民「麥擱種啊」。

根據農糧署統計，11月中旬高麗菜種苗供應量達702萬株，11月已連續兩旬爆紫燈，農糧署透過官網、FACEBOOK、LINE及簡訊等多媒體管道發布宣導訊息，籲請農友調整生產規劃、分批減種，以確保合理收益。

高麗菜生長期約70天，每公頃種植3萬株種苗，每旬都會發出警示燈號，超種警戒值為540萬株，390萬株以下為綠色燈號，390至540萬株為黃色燈號，540至600萬株為紅色燈號，600萬株以上為紫色燈號。供苗量現在為702萬株，等於超出紫燈範圍17%。

農糧署表示，農曆春節前因尾牙、年菜蔬果需求增加，加上受新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國旅遊，預期蔬菜消費量可望較往年增加，因此近期農民種植高麗菜意願大增，希望明年1月底前採收上市，可搭上需求旺季，因此高麗菜苗從11月以來連續2旬銷售量爆量。

農糧署表示，蔬菜產量及消費需求易受氣候影響，雖然預計農曆春節前採收，大量集中種植仍有產銷失衡風險，建議農民種植前謹慎評估，分期種植，分散風險，以確保收益。