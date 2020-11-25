家電塑膠製品釋放空汙 久待室內恐增罹癌風險
肺癌成台灣「新國病」，降低空氣汙染刻不容緩，民眾常忽略的室內空汙，包含燒香、清潔劑，甚至是塑膠製品、家電用品和木製裝潢等皆是汙染來源。專家建議，對抗室內空汙栽種盆栽、住家周圍種樹、經常開窗通風換氣、打掃能降低居家空汙，遠離致病因子。
台灣癌症基金會今日邀集各界專家、部會舉辦「肺癌存活率倍增倡議平台專家論壇」，第一場次探討肺癌致病因子與建立健康生活型態，並呼籲「國病國治」，推動實質性降低國內空汙、揪出肺癌致病因子、建立肺癌高風險族群篩檢策略、精準治療，攜手專家倡議2025年肺癌存活率倍增，擬成立跨部會肺癌辦公室。
從室內空汙下手，與會專家台大醫院環境職業醫學部主任蘇大成說，人的生活有八到九成會待在室內，除常見的廚房油煙，家中使用的塑膠製品和塑膠袋、地板、天花板等裝潢、家具也常有塑膠及塑化劑成分，這些塑膠製品的塑化劑會隨時間脫落，揮發在空氣中成為灰塵；家電用品的耐熱板則會釋放溴化二苯醚有毒粉塵，恐危害人體健康，不可不慎，建議室內植栽能減少PM2.5濃度，改善肺功能。
綜觀台灣肺癌資料，前副總統、中央研究院院士陳建仁也說，菸害防制法施行後國內男性肺癌發病率下降，但更多不抽菸的女性卻罹患肺癌，人數直線上升，又以罹患肺腺癌最多，研究已證實與吸菸呈現弱相關，戶外、室內空汙問題浮出檯面。
「我們每天吸的空汙，就像在吸低劑量的香煙。」台灣大學公共衛生學院教授詹長權說，雲嘉南高屏空汙嚴重、能見度低於北部，數據顯示肺腺癌罹病人數增加；另項紀錄於2014年研究資料，死於四大空汙的3萬3千餘人中，歸因於PM2.5死亡計6千2百餘人，肺癌就占據2千2百多人，呼籲政府應嚴格訂定戶外空汙達年平均值10微克／立方公尺，作為濃度準則。
台灣癌症基金會執行長賴基銘建議，肺癌防治應凝聚各界力量，成立跨部會的肺癌辦公室統籌業務、羅列經費成立國家隊，正視肺癌問題；中央研究院院士、台灣癌症基金會副董事長彭汪嘉康也建議，預防肺癌從生活做起，邀請全民練五功：彩虹蔬果579、規律運動、體重控制、遠離菸害、定期篩檢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言