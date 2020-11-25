花42元買麵包飲料就中千萬！7-11統一發票大獎名單出爐

財政部今天（11月25日）公布最新一期2020年9~10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN開出一位千萬大獎得主，在台南巿安南區淵中門市購買42元的統一麵包與飲品就幸運中獎；特獎200萬元共有兩位得獎者，其中一人在台中巿北屯區昌平門市購買共203元的飯糰、關東煮與麥香紅茶，一人在台中市大甲區蔣公門市購買1,004元的資訊產品與鮮乳。

7-ELEVEN還開出4位雲端發票專屬獎百萬得主，都是花費銅板價就中獎，其中一人在桃園市平鎮區龍南門市購買統一麵包與飲品共花費71元；一人在台中巿西區吉龍門市購買飯糰共花費43元；一人在桃園市龜山區民生北門市購買飲品共花費40元；一人在台中市南屯區豐春門市購買零食共花費38元。

為了打造便利的兌獎服務平台，7-ELEVEN虛實整合推出線上OPENPOINT會員載具自動對獎、線下就近到5,900家門市兌獎的便民服務。OPENPOINT App會員載具功能在上線短短3個月中，消費儲存OPENPOINT會員載具及收納發票的會員已突破百萬，在政府鼓勵發票無紙化、加開雲端發票獎的加乘效果下，發票儲存OPENPOINT會員載具中獎率高出一般紙本發票至少2成以上。除了中獎主動通知消費者之外，OPENPOINT App於發票兌獎期限快到期時還提供推播提醒兌獎服務。

12月1日至12月31日加入OPENPOINT會員並下載OPENPOINT App，不論是在7-ELEVEN或其他通路消費的電子發票皆能存入OPENPOINT App發票日誌，首次綁定手機條碼載具存電子發票的會員可獲得7點回饋，掃描手輸紙本電子發票每3張可獲得1點回饋，活動期間每帳號最高可享11點OPENPOINT點數回饋，活動回饋點數有限，送完為止。

此外，12月6日至12月31日持有統一發票五獎、六獎或雲端發票專屬獎（500元）等3種中獎發票的民眾，可就近到7-ELEVEN兌換選購店內商品、儲值icash 2.0卡或餘額卡，3種兌獎方式皆可享有10%的加碼回饋。