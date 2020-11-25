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「數據運用」是邁向健康變老的關鍵解藥

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

超高齡社會來臨，老化無可避免，但如何才可以維持健康狀態迎向老年生活？信諾集團亞太數據分析主管Aaron Jones指出，藉由企業、學界與政府的公私協力，將全民健康保險的數據資料，透過雲端及AI技術建構資料與模型建置分析平台，從數據模型中找出潛在危險因子及早預防並降低疾病發生機率，可讓台灣的銀髮族能享有更健康的高齡生活。

美國信諾保險集團在台子公司康健人壽，與台灣安進（AMGEN）和台北市美國商會共同舉辦2020年「高齡化社會論壇 2.0」，從高齡化社會的健康、醫療、保障、科技等多方面向，探討如何透過公私協力，妥善運用醫療及健康大數據，以達到疾病的精準預測和預防，為銀髮族建構出更健康的高齡環境。

Aaron Jones分享，信諾集團擁有高達1億8000多萬的客戶數，目標聚焦於疾病的預防，利用數據科學深入了解民眾的健康風險與需求，運用擴增智慧技術並透過機器學習演算，預測疾病可能發生的時機，讓醫療機構能及早介入協助客戶，並採取適當行動，成功降低疾病發生的風險，讓客戶獲得可輕鬆負擔、高品質的健康照護，擁有健康無憂的老年生活，同時減少可避免的醫療行為。

結果證實，這樣的方式能將再次入院的比率降低10%至15%，病患的醫囑遵從性更達到75%。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，未來遠距醫療普及也有助於民眾即時進行醫療諮詢及診斷。完善的數據不僅可更精準預防疾病，也有助於保險公司精準找出保障缺口，設計出更符合需求的保障方案。

邵駿崴表示，要發揮數據的最大綜效，需仰賴政府、學界、和企業間的共同努力，透過平台的建立、數據資料的去識別化、流程的簡化和資源的共享，以造福更廣大的民眾，落實全齡健康。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，健保醫療資料，可由被保險人授權提供給可信任的第三方使用，以進一步做健康管理的應用。國內已有近20家的健康管理公司與醫療院所透過這些數據，找出照顧病人的最佳方式。也有15個醫界及學界單位申請和健保署合作，將醫療影像透過AI人工智慧，作為疾病診斷依據，甚至也有醫院透過這些數據開發疾病預測軟體，提前預測民眾可能患病的風險。

高齡化 AI

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