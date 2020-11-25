阿瘦皮鞋2020太極生活節 首款太極力學與循環再生鞋履

阿瘦皮鞋A.S.O打造了全台首場「太極之美 平衡有道─2020太極生活節」，以太極帶動生活美學運動，並同時推出首款結合太極運動生物力學的循環再生鞋履，開啟鞋履設計的新頁。

在全球高齡化趨勢之下，台灣在2018年已轉為高齡社會，推估2025年將邁入超高齡社會。根據衛福部統計，65歲以上人均醫療支出為19至44歲世代的4倍，隨著國人平均壽命逐年增加，因病行動受限的「不健康生存年數」則高達8.41年，且逐年攀升，也反映了未來高齡、慢性病相關照護需求將持續提升，而運動則是其中的極佳處方。有鑑於太極拳對於健康的正面幫助，阿瘦文化藝術基金會日前舉辦全台首場以太極拳為主題的健康促進交流會，邀集世界盃太極拳奪牌國手范嫚紜、吳念蓉等名將，並企劃 「2020太極生活節」大師論壇，由阿瘦文化藝術基金會董事長羅榮岳參與對談，探討台灣面對社會高齡化的多面向觀點。