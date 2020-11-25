阿瘦皮鞋2020太極生活節 首款太極力學與循環再生鞋履
阿瘦皮鞋A.S.O打造了全台首場「太極之美 平衡有道─2020太極生活節」，以太極帶動生活美學運動，並同時推出首款結合太極運動生物力學的循環再生鞋履，開啟鞋履設計的新頁。
在全球高齡化趨勢之下，台灣在2018年已轉為高齡社會，推估2025年將邁入超高齡社會。根據衛福部統計，65歲以上人均醫療支出為19至44歲世代的4倍，隨著國人平均壽命逐年增加，因病行動受限的「不健康生存年數」則高達8.41年，且逐年攀升，也反映了未來高齡、慢性病相關照護需求將持續提升，而運動則是其中的極佳處方。有鑑於太極拳對於健康的正面幫助，阿瘦文化藝術基金會日前舉辦全台首場以太極拳為主題的健康促進交流會，邀集世界盃太極拳奪牌國手范嫚紜、吳念蓉等名將，並企劃 「2020太極生活節」大師論壇，由阿瘦文化藝術基金會董事長羅榮岳參與對談，探討台灣面對社會高齡化的多面向觀點。
阿瘦皮鞋也以足健康、足平衡的領域從中提出步態對健康的影響，並且推出全球首款結合太極運動生物力學與循環再生的鞋履，將太極的鬆、柔精神融入日常生活的步行，相對保護關節；而今年初在新店成立的「A.S.O 阿瘦X動晰—體態平衡中心」之後，更拓展健康概念至台中，於阿瘦皮鞋大墩店打造「A.S.O阿瘦 X輔康—逆齡活力運動中心」，導入智能健康管理概念，藉此延伸阿瘦「足健康專家」的品牌形象。
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