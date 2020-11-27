全台免費足湯懶人包！森林湯、將軍湯、峽谷湯...絕美森林環繞泡腳超幸福

【文：武美齡】

每到秋冬氣溫下降，總想要泡進暖呼呼的溫泉裡？全台各地設有特色免費足湯景點，森林湯、將軍湯、峽谷湯、溫泉魚SPA...一家大小省荷包也能來趟幸福的溫泉之旅唷！

1.新竹將軍湯

位在張學良故居旁的「將軍湯」位於清泉溫泉區，因少帥張學良幽禁於此，戶外足浴池於是有了「將軍湯」的名稱。

張學良文化園區的對岸，還有地景藝術「森之蛹」，是在地藝術家駐村的創作基地，不定期有表演活動可欣賞。

地點：新竹縣五峰鄉清泉風景區

2.台中谷關

谷關溫泉群山環繞，泉質為弱鹼性碳酸泉，水質清澈，當地設有免費足湯，讓遊客好好享受一番，還能體驗溫泉魚SPA的樂趣。

圖片來源／台中市政府

當地還有台灣黑熊們正在泡湯的可愛模樣，很適合全家合影留念。

地址：台中市和平區東關路一段102號

3.東勢林場森林湯

東勢林場林木翠綠蓊鬱，悠遊森林間除了享受自然芬多精之外，別忘了來泡足湯！

圖片來源／彰化縣政府

林場內設有濯足園泡腳池，享受森林浴的同時腳泡在溫暖的溫泉中，感覺好幸福。

圖片來源／大玩台中-臺中觀光旅遊局FB

池子的高度也很適合小嫩嬰的短腿來體驗一下溫泉。

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

備註：進入林場需門票，足湯免費不需另外收費。

4.桃園羅浮溫泉

桃園的羅浮溫泉泡腳池相當受遊客歡迎，水質滑順咕溜，此外旁邊就是泰雅故事公園，泡完腳也可順遊。

圖片來源／桃園市政府

圖片來源／桃園市政府

地點：桃園市復興區

5.苗栗 泰雅原住民文化產業園區

位於泰雅文物館外的溫泉泡腳池深受親子喜愛，尤其旁側還有廣大的草皮適合野餐和大小朋友們遊戲運動。

圖片來源／泰雅原住民文化產業區FB

圖片來源／泰雅原住民文化產業區FB

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩46-3號

6.清水地熱

位於宜蘭的清水地熱不但能利用溫泉煮蛋、煮蔬菜，還設有泡腳池讓民眾歇歇腳，在寒冷的冬天來這裡吃好料、泡好湯，真是人生一大享受呢。

圖片來源／宜蘭縣政府

圖片來源／宜蘭縣政府

地點：宜蘭縣大同鄉

7.四重溪溫泉公園

屏東縣車城鄉的四重溪溫泉公園，環境清幽且景緻秀麗，充滿日本風情。

圖片來源／交通部觀光局

園內的免費足湯泡腳池周遭綠意盎然，若在每年溫泉季時造訪還能欣賞夜間美麗燈海。

圖片來源／交通部觀光局

圖片來源／屏東縣政府

圖片來源／交通部觀光局

地點：屏東縣車城鄉文化路1號

8.峽谷湯：台東六口溫泉泡湯池

六口溫泉位於南橫公路上，可體驗在峽谷中泡湯的清幽感受，除了泡腳之外，還能煮溫泉蛋，同時欣賞周遭的金色鐘乳石景觀。

圖片來源／台東縣政府

圖片來源／台東縣政府

地點：南橫公路184.5公里處

9.金山黃金之湯

金山溫泉有「鐵泉」及「黃金之湯」的稱號，泉中的鐵離子和空氣接觸氧化後呈現金褐色，在當地磺港大橋旁涼亭下方有座免費泡腳池，迎著海風泡湯相當愜意。

圖片來源／金山區公所

地點：磺港大橋旁涼亭下方，新北市金山區磺港路208號。

北投三大清幽泡腳池

北投溫泉也是許多親子喜愛的景點，還能順遊別具特色的綠建築北投圖書館，當地有三大免費泡腳池，包括泉源公園、硫磺谷、復興公園。

10.復興公園泡腳池

僅距「新北投捷運站」250公尺，慢慢散步就可抵達，建築採木造懷舊風格，讓人感受放鬆舒心的氣氛，且旁邊有座公園設有溜滑梯、沙坑，是孩子玩樂放電的好所在。

圖片來源／台北市政府

地點：台北市北投區中和街61號對面

11.泉源公園泡腳池

位在義方國小正對面，尤其還貼心設置了遮雨棚、安全扶手及置物區，很適合帶著一家大小來泡腳暖身。

圖片來源／台北市政府

地點：台北市北投區珠海路155號(義方國小)正對面

12.硫磺谷泡腳池

座落在陽明山國家公園硫磺谷遊憩區，擴建之後於2020年重新啟用，周邊還有龍鳳谷、磺溪溫泉步道等，適合全家親近山林上山走走，玩累了再來泡腳。

圖片來源／台北市政府

地址：台北市北投區泉源路77號斜對面

13.冷水坑泡腳池

冷水坑的自然景觀步道相當平坦，走一圈只需約半小時，適合親子家庭踏青親近山林，而在遊客服務站附近還有泡腳池，很受遊客歡迎。

圖片來源／ 陽明山國家公園管理處

地點：陽明山國家公園冷水坑

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