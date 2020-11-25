廣場化為巨大美術館 花蓮曬被節下月登場

為沿襲過去百納被的惜物文化，花蓮縣政府於下月舉辦「曬被節」活動，今年特別規畫拼布健走、拼布走秀會等，將「你來廣場」變成巨大美術館，相關展覽也會延伸到玉里鎮，用拼布的溫度重燃民眾對生活藝術的熱情，讓花蓮成為更有藝文的城市。

拼布達人劉秀華介紹，花蓮門諾醫院在1955年啟用時，物資缺乏，美國婦女將碎布及舊衣做成拼布，一針一線縫成床單等，越洋捐給門諾醫院，供病患使用，老花蓮人對於拼布有一份溫暖的情感。

縣府表示，拼布藝術主要源自於歐美，將幾片碎布縫製拼成一片大布，如今的拼布性質逐漸走向裝飾性，甚至是藝術創作，拼布創作者常走出戶外的展示、分享彼此作品，進而成為以大地為畫布的「曬被節」。

今年「曬被節活動」將在12月12日登場，為讓民眾更貼近拼布藝術，活動除拼布藝術交流分享外，還有拼布健走、戶外拼布展、南區拼布藝術成果展、拼布走秀會、拼布DIY、草地野餐會以及假日FUN市集等一系列活動，讓民眾在欣賞拼布藝術的同時，還可品嚐在地美食。

縣長徐榛蔚表示，花蓮曬被節一件件作品手工細膩精湛，讓民眾體驗「藝術生活化、生活藝術化」的精神，曬被讓城市成為一個巨大的展示平台，民眾從生活中參與藝術。

花蓮縣文化局今年將曬被節活動延伸到玉里鎮，期盼拓展藝術視野，活絡地方藝文中心，並透過在地學子及社區藝文創作者，增加花蓮拼布豐富性及多元性，用拼布溫度重燃民眾對生活藝術熱情。