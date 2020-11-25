星宇航空微旅行2.0前進台南 首發航班曝光

響應交通部近日推出的微旅行2.0計畫，星宇航空今宣布將於12月19日執行2.0首發航班-前進台南。星宇說，預計於當天飛航台北-台南來回航班，大幅提升1.0的模式及內容，讓消費者在疫情下能享受更豐富多樣的旅程。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空一直支持微旅行計畫，核心信念即是將飛航視為旅程的一部分，希望旅客能樂在飛行、在航程中不斷感受驚喜。微旅行2.0版本開放桃園及目的地機場兩地載客，相信該項調整有助拓展微旅行產品開發，並增加多樣性，也能讓更多旅客體驗我們的精緻服務。

星宇說，自1.0首次推出，即與旅遊業者合作包裝特別的地面行程，配合2.0版本也將再次尋找業者合作規畫起訖點各具特色的在地行程，包裝規格及售價將與1.0版本相近，相較於過往的單點進出，不同點起降的飛行體驗結合下機後的當地旅遊，絕對能讓民眾更有搭機出國的感覺。

星宇說，微旅行2.0首發航點選擇國內旅遊熱門目的地之一的台南，日期訂於12月19日。台南擁有豐厚的文化及歷史底蘊，呈現自然融合人文、古早搭配現代的獨特風格，並有頗富盛名、令人覺得一個胃不夠用的在地美食。

至於開賣日期、價格及配合旅行社，星宇說，目前已提出申請，待申請核可就可開賣。

星宇說，目前積極與旅遊業者及當地觀光局討論，規畫多樣資源搭配當地星級飯店合作，推出具吸引力的兩天一夜套裝行程，同時也特別為南部旅客打造精彩絕倫的北部行程，希望能豐富南北兩地旅遊方式，進而活絡機場經濟。

星宇說，後續也將評估其他國內航點，包含高雄、花蓮、台東等的2.0微旅行航班，期望能以不同凡響的飛航服務結合在地觀光特色，提供民眾在疫情期間與出國一樣完整且盡興的旅行回憶。