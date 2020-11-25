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彰化私校打流感疫苗12人不適 疾管署初判屬校園暈針

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、研發組副組長吳秀梅。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、研發組副組長吳秀梅。記者邱宜君／攝影

彰化縣達德商工有12名學生上周四19日施打流感疫苗後，出現身體不適，其中5人陸續到秀傳醫院就醫，彰化衛生局表示，目前還有4人住院觀察，包括1名發燒，3名有手抖狀況，持續觀察中。疾管署表示，專家初步研判，該事件目前傾向是屬於校園暈針的一種表現。

疾管署副署長莊人祥表示，這12名出現不適的學生，經過小兒神經科醫師、防疫醫師到現場和醫院探視，校園暈針主因為接種環境或受接種者的緊張情緒造成，與疫苗安全是比較無關，通常也不會造成後遺症。大部分發生在青少年，但彰化衛生局也會幫忙申請救濟再由委員會研判

衛福部部長陳時中也說，預期施打率到昨天一致，目前已接種562萬劑疫苗，「前面打得快，後面打得慢，認為有需求的都達到滿足平衡」，接下來還有40幾萬劑，除保留學校施打，老年人接種目標也很近了，打過的孩子也打得差不多，12月1日將開放50-64歲成人復打。

流感疫苗 衛生局 醫師

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