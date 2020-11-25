最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

為紓緩春節返鄉車潮，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，並對於旅宿業住用率未見復甦區域予以紓困，交通部觀光局今公布「春節疏運孝親專案」，規畫將於2月8日至13日推出住宿優惠補助，住宿優惠對象限定年滿55歲以上本國國民，每一身分證字號，最高折抵6000元，適用範圍包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市等6個縣市，且須由上述區域以外，搭乘大眾運輸工具前往，才適用。

觀光局說，安心旅遊國旅補助方案補助最熱烈的前五名縣市，依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、高雄市等地區，不過仍有部分區域未見復甦，因此規畫以北、中、南、東及離島等區域109年第3季觀光旅館住用率，與去年同期住用率相較衰退逾三成區域為此次專案實施範圍。

換句話說，符合標準區域為北部區域，包含縣市為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市等6個縣市。

觀光局表示，因本案尚有協助春節疏運目標，故民眾須由上述區域以外之縣市搭乘高鐵、台鐵或國道客運這3類大眾運輸工具前往6縣市，才可使用專案補助。

觀光局表示，因符合衰退率逾三成之區域為北北基桃竹竹等6個縣市，故將嘉惠中南部及東部的出發前往北部過年的長者及其家人。符合資格的民眾可向參與本活動旅行業(含國內訂房平台)購買「春節疏運孝親專案」套裝產品(110年2月8日至11日大眾運輸去程票、住宿、110年2月12日至14日大眾運輸回程票)，每房、每晚依套裝產品，實際價格最高可折抵1500元，每位符合資格民眾身分證字號可使用4個晚上，最高折抵6000元。

觀光局表示，預計12月1日起開始受理旅行業報名，並搭配高鐵、台鐵、國道客運等運輸單位開始販售交通票券期程，12月8日起由旅行業包裝後陸續推出「春節疏運孝親專案」套裝產品。近期亦將公布實施為期2個月「冬季平日團遊獎助方案」，這個方案將適用全台22縣市。

觀光局表示，後續將建置「台灣旅宿網孝親專案活動專區」，公告參加活動之旅行業名單、詳細活動細節及QA供民眾及業者查詢。