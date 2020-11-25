雲端載具是不是更容易中獎？ 網曝電子發票中獎「關鍵原因」

因應環保愛地球，許多人捨棄一般紙本發票，改用電子發票，使用載具交易不僅可以綁定帳戶省去兌獎花費的時間，也能免收印花稅。但有網友好奇指出，推坑朋友一起使用電子發票後，好友中了兩次獎金，自己卻仍總與財神爺擦身而過，不禁提問「大家覺得用了雲端發票後中獎機率有變高嗎？」引發網友熱烈回應。

一名網友在《PTT》上發文表示，開始使用發票載具後便推坑朋友一起環保愛地球，但朋友在使用後卻瘋狂倡導載具的美好，而最大的原因不外乎是因為額外有了雲端發票的中獎，原PO的朋友之前是兩到三年都中不到一張200元發票的人，但在使用載具後卻已中過兩次，一次中500一次中2000，原PO感嘆自己使用時都沒這麼好運，除了省去對發票的時間及紙本發票的收納空間外，對於載具發票中獎感到相當無感，便好奇提問網友們對於載具中獎機率的看法。

有網友表示，「完全沒有，我本身就是個發票200元都不太會中的體質」、「變低，使用滿一年了，足足槓一年，連200都沒中過，蠻誇張的」、「快一年沒中了」、「用了之後反而沒什麼中獎哈哈」。

但也有網友認為，專屬獎也是小確幸，「有中過，還會有雲端載具獎」、「但載具剛開始時因為用的人少，比較容易中專屬獎」、「有中雲端獎」、「多一組號碼，機率高一點是正常的」、「變高是因為紙本都會弄不見」。