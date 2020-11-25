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知名景點不厭亭地上現紅漆7大字 網友傻眼：醜死了！

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市雙溪區公所在不厭亭廣場地面漆寫「歡迎蒞臨雙溪區」，引發討論。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區公所在不厭亭廣場地面漆寫「歡迎蒞臨雙溪區」，引發討論。記者邱瑞杰／翻攝

位在新北市雙溪、瑞芳交界，台102線海拔最高點的不厭亭是知名景點，雙溪區公所近期在不厭亭廣場地面，用紅色油漆塗寫「歡迎蒞臨雙溪區」，引發話題。有雙溪人覺得很好看，也可提升雙溪的知名度；但也有人說多此一舉，地面最好「不要有東西」。

雙溪區長藍瑞珉說，為了推廣雙溪觀光，讓更多人知道不厭亭，才會用在地面塗寫「歡迎蒞臨雙溪」，展現鄉下人迎賓熱忱。漆字可能5、6個月後會斑駁，如果外界普遍認為不妥，就不再重漆，再想想看要用什麼方式呈現雙溪意象。

不厭亭的名稱取自唐朝詩人李白「敬亭獨坐」詩作：眾鳥高飛盡，孤雲獨去閒。相看兩不厭，只有敬亭山。

不厭亭本是台102線景點，多年前因為汽車公司取景拍攝廣告爆紅。從不厭亭往雙溪方向，可以看到牡丹車站、寂寞公路，看向瑞芳、基隆方向，可以看到芒花美景和遠方的基隆港。一般人多以為不厭亭在瑞芳區，其實是在雙溪境內。

雙溪區公所為了推廣雙溪知名度，在不厭亭廣場地面塗寫「歡迎蒞臨雙溪區」中英文字樣，消息傳開後，在網路引發討論。有人認為屬於不厭亭在那一區不重要，不應為此破壞環境，也有人批評醜死了、傻眼。

藍瑞珉說，因為要順應地方民眾的心聲，推廣雙溪區的觀光，讓更多遊客知道不厭亭這麼好的景點，才會用「歡迎蒞臨雙溪區」的方式，展現鄉下人迎賓的熱忱。民眾的正反意見，區公所會納入考量，未來研議更適當的處置方式。

藍瑞珉說，這些字是用壓克力油漆塗上去，可能5、6個月就要重新補漆。如果外界有不同的聲音，認為不妥，日後等油漆斑駁脫落就不再重漆，並再想想要用什麼方式，把雙溪的意象表現出來，不再只使用標語，造成民眾誤解。

雙溪區 瑞芳

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