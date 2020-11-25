牛仔褲該怎麼洗？洗衣店千金有問必答 網推「長知識了」

很多人愛穿牛仔褲，卻不懂清潔之道，另有一派愛好者堅持「養褲」，長期不洗，要讓牛仔褲顏色皺褶慢慢穿出個人味道。有位家裡開洗衣店的女網友在Dcard穿搭板分享「牛仔褲的清洗方式」，她悉心解答眾生疑問，眾網友大讚「好專業，長知識了」。

女網友的處理方式如下：

先聞聞味道：

聞聞全新牛仔褲是否有很臭的石油味，太臭代表工廠使用劣質染色劑或漿，可能傷害皮膚，建議退貨或丟掉。

穿前先泡水：

一盆冷水加一點洗衣精，浸泡牛仔褲。先泡一兩個小時，如果出現黃水，就倒掉水再重泡一次，等黃水變淺或清澈，沖水晾乾就好。如果水色黑如墨汁，就多浸泡幾次，直到水乾淨為止。但假如牛仔褲浸泡好幾天了，水始終像墨汁般，建議放生這條牛仔褲。

機洗要注意：

請用溫和洗衣精，如果有小蘇打水或天然洗衣酵素更好，洗牛仔褲或牛仔外套，要拉上拉鍊、扣子全扣，版型才不會跑掉。牛仔褲如果有蕾絲、貼鑽、鉚釘等，建議裝在方型立體洗衣袋內，同時保護褲子和洗衣機。

晾牛仔褲方式

在通風處陰乾，可讓牛仔褲的臭味散失；若要曬太陽，一定要翻到反面曬，因為陽光會讓牛仔褲表面的顏色泛黃或呈現斑駁感，布料容易變薄破掉。

原PO強調，這是「一般牛仔褲」清潔方式，如果是上萬元精品牛仔褲，可能要詢問專櫃人員。由於大神解說太專業，網友紛紛許願，「下次可以發一篇羊毛大衣和毛衣該怎麼清潔嗎」、「怎麼燙衣服」、「求解皮外套」、「喀什米爾圍巾在家洗」，原PO也一一解答，網友大讚「這篇要收藏起來」、「優質好文必須頂，拯救世界拯救眾生」。