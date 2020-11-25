天文迷注意 直徑比地球大三倍的太陽黑子出現了

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攝影中心 / 記者陳易辰/台北即時報導
目前太陽表面有3群太陽黑子，編號分別為AR2786、AR2785、AR2783。記者陳易辰／攝影
目前太陽表面有3群太陽黑子，編號分別為AR2786、AR2785、AR2783。記者陳易辰／攝影

如果您手上有望遠鏡與太陽濾光鏡，這幾天趕快抬頭觀測太陽，一個編號AR2786的太陽黑子昨天在太陽的東邊（左側）出現，直徑有地球的三倍大，目前太陽表面有3群太陽黑子，編號分別為AR2786、AR2785、AR2783，太陽黑子數為37，太陽活動為緩和到微弱程度。

從去年底開始，氣象局天文站開始觀測到太陽黑子出現的緯度由接近太陽赤道的低緯度，開始轉變為中緯度地區。這也意味著第25週期的太陽活動已經開始，而在過去的幾個月中，太陽活動也有逐漸增長的趨勢。科學家也預期，從去年12月太陽最不活耀的時期過後，第25週期將會在2025年前後到達太陽活動極大期。

太陽黑子是太陽表面光球層溫度較低的地方，太陽表面的溫度高達攝氏5500度，太陽黑子的溫度大約是在攝氏3000到4500度。一般太陽黑子的壽命是幾天到幾個星期，從地球上看，它們是太陽表面的小黑點，不過實際的大小常比我們的地球還大。長期觀察太陽，會發現太陽黑子出現數量有一個11年左右的週期，上一次第24次太陽週期高峰出現在2014年4月。

黑子活耀時產生的磁暴現象也會對地球的磁場產生影響，甚至造成惡劣天氣，使氣候轉冷。嚴重時會對電子產品造成損害影響電子通訊。

目前太陽表面有3群太陽黑子，編號分別為AR2786、AR2785、AR2783。記者陳易辰／攝影
目前太陽表面有3群太陽黑子，編號分別為AR2786、AR2785、AR2783。記者陳易辰／攝影
太陽黑子編號AR2786（左下）、AR2785（右上）與地球直徑的比較圖。圖／取自AstroBin.com網站
太陽黑子編號AR2786（左下）、AR2785（右上）與地球直徑的比較圖。圖／取自AstroBin.com網站

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