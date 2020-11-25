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還是等不到雨 嘉南地區明年一期稻作確定停灌
旱災中央災害應變中心於今（25）日召開第三次工作會報，經濟部次長曾文生於會後記者會表示，水情嚴峻狀況為減緩，且依氣象局研析，後續降雨機率相對減少，經共同討論決定，桃竹苗、台中與嘉南地區等「黃燈」區域，減壓供水時段將上調為8小時；另外，嘉南地區明年一期稻作確定停灌、桃竹苗則待觀察12月降雨情況決定。
依據中央氣象局分析，由於受反聖嬰現象影響持續發展，明年2至4月雨量偏少的機率高，降雨可能偏少，達到可供灌的機率低。
曾文生表示，統計目前桃竹苗、台中與嘉南地區進行黃燈減壓供水後，整體節水成效為3.53%，產業成效則為5到7%。經會議討論，指揮官經濟部長王美花指示，即日起減壓時段將由原本的晚上11點至清晨5點的6小時，擴大為晚上10點至早上6點的八小時，「務必達成節水5%的目標」，並要求科學園區及產業園區節水量提升至7%。
農業用水方面，明年度農業一期稻作，經評估桃園、石門、新竹、苗栗、臺中及嘉南地區水情較為嚴峻，其中，曾文、烏山頭水庫蓄水量僅1.7億噸、蓄水率約3成，研判無法供應農業所需約2.3億噸用水，為避免後續供灌水量不足，影響稻作生產，並整體考量公共用水系統至5月底用水需求，因此本次會議決定明年一期稻作停灌，並給予停灌範圍內農民及相關產業補助。
曾文生指出，下次工作會報將於12月9日召開。
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