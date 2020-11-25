如何幫孩子補充Omega-3脂肪酸？國內2專家發表臨床指引

很多家長知道幫孩子補充Omega-3脂肪酸很重要，但由於從未有相關的臨床指引，導致多數醫師不知道該如何拿來做為輔助臨床治療。 國際知名的營養精神醫學專家中國醫藥大學附設醫院兒童青少年精神科主任張倍禎醫師、台南市立安南醫院副院長蘇冠賓教授近日接受國際期刊 Clinical Psychoneuropharmacology and Neuroscience邀請，發表「Omega-3脂肪酸在兒童青少年精神疾病之臨床指引」，透過回顧臨床試驗結論，制定臨床指引。

蘇冠賓表示，這篇最新的論文統整所有關於Omega-3脂肪酸在注意力不足過動症、自閉症和兒童青少年憂鬱症的臨床試驗成效的結果，並且歸納出具體的臨床使用方針，對於個別疾病所使用的劑量、時間、評估、甚至副作用，都有明確說明，因此可以提供臨床醫師很大的協助。

張倍禎表示，兒童、青少年精神患者接受專業治療少之又少的原因，不外乎是大眾對於看精神科的負面印象，擔心會留下紀錄、孩子需要長期服用藥物等。早期的介入和預防可以降低患者所帶來的社會經濟負擔，許多證據也支持早期營養介入可以保護患者腦部神經發展。

張倍禎舉例，妊娠期Omega-3脂肪酸不足的研究發現，Omega-3脂肪酸攝取不足與孩子出生後的認知發展遲緩有相關性。甚至兒童的發炎指數或體內Omega-3指數，未來也將會是評估孩童對Omega-3脂肪酸治療反應的重要指標。

張倍禎建議，患有注意力不足過動症、自閉症和憂鬱症的孩童個案，若想要搭配服用Omega-3脂肪酸，需先與孩童的精神科醫師討論，如果目前用藥反應良好，建議可以持續使用藥物並搭配Omega-3脂肪酸治療，除了加速改善症狀，也能強化治療效果，比單吃Omega-3有效，並建議應規則服用12周到24周不等。