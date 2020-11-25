別再讓發票塞爆錢包！三招搞定電子發票載具、歸戶 讓獎金直接入袋

台灣推行電子發票多年，但消費時民眾仍會收到熱感紙印製、上有QRcode的發票，有些還多帶張消費明細、折價券等，讓不少人對「紙本」與「電子」的差別感到一頭霧水。

其實，電子發票本意是將發票資訊、明細以數位資訊方式儲存，之後國家查核稅務、民眾對獎時皆可以網路查詢、確認，而現階段拿到的「熱感紙發票」，則是電子發票載具尚未普及前的過渡工具，稱為「電子發票證明聯」。

若想完整體驗電子發票帶來的便利性，只需要三招。

近來購物時會發現，結帳店員除了例行詢問是否需要統編外，還會確認客戶「有沒有載具」，這裡的「載具」就是用來記錄電子發票的工具，常見如悠遊卡、iCash、網購電商、信用卡等，可利用網站或指定機台查詢消費明細或中獎資訊。

然而資訊散亂儲存在各處十分不便，故可使用更方便且統一的「共通性載具」，包括自然人憑證條碼和手機條碼兩種，前者即是自然人憑證卡上條碼，掃描或輸入證號皆可使用，後者則需上財政部電子發票整合服務平台（https://www.einvoice.nat.gov.tw）申請。

若就方便性論，手機條碼會更容易使用，除了現代人人手一機離不開外，店家普及率高，沒有發票遺失或條碼遺失的問題，申請方式也只要有「手機號碼」和「e-mail」即可。

進入財政部電子發票整合服務平台後，點選右上角圖示可直接進入申請頁面，依指示輸入必要資訊後，手機和電子信箱會分別收到驗證資訊，點選e-mail驗證信內連結後即可看到手機條碼。

完成申請後再登入，可看到申請人資料及手機條碼資訊，以及其他功能設定。

有了手機條碼後，民眾只要在結帳時出示條碼供店家掃瞄，發票便會存入個人名下，省去整理發票的功夫。但民眾消費方式並非僅有現金一種，使用悠遊卡、信用卡消費，或在電商購物時產生的發票，仍會存在各別載具中，因此仍需將存於各載具的發票資訊連結至手機條碼（共通性載具），方便管理，此動作即是「歸戶」。

載具歸戶設定不難，同樣可在財政部電子發票整合服務平台設定，不同載具有不同要求，如信用卡歸戶需輸入銀行、卡號等訊息，悠遊卡或iCash歸戶則需搭配讀卡機，沒有讀卡機者也不需太煩惱，超商機台也有卡片歸戶功能。而網購電商也可在其會員頁面內，找到電子發票歸戶的選項，直接按提示操作即可。

歸戶設定頁面中，可直接點選「其他載具歸戶」，新增如自然人憑證條碼、悠遊卡、iCash、一卡通、信用卡、簽帳金融卡等載具，如想新增電商載具，可選擇「會員載具歸戶」，系統會列出清單供使用者選擇。

多數電商也可直接在其app內歸戶，通常能在「會員中心」下找到相關設定。

除了方便查詢、管理發票外，民眾最關心的就是如何對獎。載具歸戶後，電子發票除了會自動對獎外，中獎後也會以e-mail通知，中獎者可自行將發票列印出來對獎（需注意僅可列印一次）。

此外，民眾可在財政部電子發票整合服務平台頁面設定領獎資訊，一旦中獎，獎金便會自動匯入指定銀行帳戶，無論金額高低都不會扣印花稅。便利安全的同時，還可避免忘記領獎的憾事發生。

進入領獎設定後，需將「啟用匯款」功能打開，再輸入想匯入的銀行帳戶資訊，完成後未來中獎獎金便會直接匯入該帳戶中。