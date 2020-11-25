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兒童新樂園也能辦尾牙 12月推出「星光包場」優惠

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北兒童新樂園從12月7日起推出「星光包場」優惠，協助各大公司企業團體打造專屬活動場地。圖／北捷提供
台北兒童新樂園從12月7日起推出「星光包場」優惠，協助各大公司企業團體打造專屬活動場地。圖／北捷提供

跳脫尾牙春酒模式框架！年底將到，各大企業開始規畫尾牙地點及活動，台北兒童新樂園從12月7日起推出「星光包場」優惠，入場時間為當天營運結束完成清場後至22時，依活動人數享不同優惠及提供不同需求，協助各大公司企業團體打造專屬活動場地。

北捷指出，兒童新樂園原「星光包場」價格統一為58萬元，為了讓大家以更好康價「打包」兒童新樂園，規畫改以千人為單位，依照人數分級享優惠，最低包場價格為33萬元。

舉例來說，包場舉辦1千人以下活動，價格為33萬元；1001至2000人為38萬元；2001至3000人為43萬元，以此類推至8001至1萬人則是78萬元，並提供活動或場地使用規畫建議等客製化服務。

兒童新樂園 尾牙 北捷

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