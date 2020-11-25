南迴電氣化票價調漲？台東火車站：部分列車恢復原價

南迴鐵路電氣化預計12月23日通車，台東至高雄全長159.5公里通車後，車程將縮短27分鐘，但有民眾反映車票不降反漲，自強號漲了11元、莒光號漲了84元，認為不合理。台東火車站表示，票價沒漲，只是部分列車恢復原票價。

台鐵台東車站長楊舜安表示，民眾應該誤解了，事實上自強號周一至周四打9.7折優惠，票價為351元，周五至周日票價恢復原價362元，莒光號則因電路電氣化施工期間，為優惠民眾打7折等於票價為195元，電氣化通車後，不再優惠，恢復票價279元。

他說，未來電氣化通車後，除了12月23日至明年1月3日慶祝通車優惠活動列車全面5折優惠外，未來，還會推早鳥優惠票價；此外，1月3日以後普悠瑪、太魯閣號票價為362元外，DMU柴油自強號票價均為9.7折的351元。

近日有民眾透過台鐵官網網路票務系統發現，目前柴油列車自強號全票車票351元，電氣化後包括普悠瑪、太魯閣及自強車票為362元，漲了11元，莒光漲幅最大，現行車票為195元，電氣化通車後票價為279元，漲了84元，等於多了一個便當錢。

民眾對於南迴鐵路電氣化，車程縮短、荷包縮水都感到不合理，認為以柴油行駛票價隨著國際油價浮動都還可以接受，但使用電力行駛，電價比油價穩定的情況下，照理來說票價應該要便宜一點，結果卻是調漲，而且漲的幅度有點多。

也有民眾人認為2014年花東鐵路自電氣化後，台鐵將19年沒調降的票價調降2元。反觀南迴鐵路票價24年來都沒調降過，就算遇到2016年國際油價大跌，國內油價也跌破20元，DMU柴油列車票價也沒調降過。電氣化後票價恢復原價，感覺不合理。

據了解，依台鐵最新票價計價方式，台鐵是以里程數來試算，以自強號為例票價每人每公里2.27元，如果台東至高雄159.9公里來算，就是362.973元。同樣的，莒光號為每人每公里1.75元，換算後為279.825元。