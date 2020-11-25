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婦長期腹痛誤以為胃痛 檢查驚見15公分巨大肝臟腫瘤
64歲蔡姓婦女肝臟腫瘤長到15公分，且已多發性擴散到肺部才就醫，醫師評估若不治療，平均存活期只有4至6個月。隨後蔡婦接受免疫療法合併標靶治療，癌指數奇蹟地從數萬降到個位數，最後接受手術切除病灶，讓醫師直說「這位病人相當幸運！」
蔡婦長期腹痛，一直以為是胃痛，去年1月摸到肚子的硬塊就醫，台中慈濟醫院一般外科主任余政展經觸診覺得不對勁，透過超音波看到巨大肝腫瘤，安排緊急檢查，病人才知道是罹患C肝進而引發肝腫瘤，再由電腦斷層確認肝腫瘤已擴散到肺部，有多發性肺轉移與肺動脈栓塞。
余政展表示，病人胎兒蛋白高達4萬多ng/mL，肝腫瘤位置與大小已不適合手術，僅剩免疫療法搭配標靶藥物治療，首次療程結束追蹤胎兒蛋白已降到1萬6千多，持續治療年餘，胎兒蛋白指數只剩個位數，肺部腫瘤也幾乎看不見。但腹腔仍殘餘10公分腫塊，且對病人胃腸造成壓迫症狀。
余政展說，「要解決這種痛苦，還是得用手術方式解決。」決定切除病人左肝剩餘腫瘤，術後病理報告出來，切下的肝臟及腫瘤幾乎找不到癌細胞。
讓余政展喜出望外，他說，癌症病人一般是透過影像學查測量腫瘤大小變化來評估治療效果，這位病人則是少見的在治療後有機會切除病灶，病理報告確認沒有活的癌細胞，代表免疫療法加標靶治療對蔡女控制效果非常好，腫瘤確實完全消失。
余政展表示，依以往經驗顯示，複雜、晚期的癌症病人存活期平均只有4到6個月，而免疫療法目前整體的反應率是1到2成，有時搭配好的標靶藥物可提高到3到4成，雖然免疫加標靶治療並不是對每一個病人都能奏效，能看到好結果令醫護團隊十分振奮。
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