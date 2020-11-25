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「等爸爸回家」童書惹議 台中市立圖書館先行下架
台北市議員陳怡君昨天揭露，台北市立圖書館近期購入名為《等爸爸回家》童書，內容美化中國防疫，還出現「中國加油」。台中市立圖書館表示，這本書是「華品文創」今年5月出版的新書，經了解許多縣市都有購買此書，今年9月採購到館，館藏共25本，目前已先行撤架，將儘速召開館藏審查會議，邀專家學者就相關標準進行判別，若違反館藏選書原則，即將該書下架。
台中市立圖書館指出，為滿足民眾閱讀及資訊需求，凡是合法出版，且可提供一般社會大眾滿足個人學習、生活休閒及興趣培養等圖書資料，均為館藏徵集範圍。圖書館採購書籍皆經選書委員審查，主要針對書單所列的大綱、類型等，剔除涉色情、暴力等不當書籍或教科書等，並依館藏發展政策的館藏選擇原則採購。若書籍違反「廣告或商業宣傳之出版品」、「內容已失時效性或參考價值之出版品」等，將不納入館藏範圍，並立即下架。
台中市文化局表示，根據遠見雜誌今年度調查，台中市圖書借閱率及人均借閱冊數均為全國第一，足見市民喜愛閱讀，也常前往圖書館為孩子借書閱讀。台中市立圖書館將秉持館藏選書原則，為市民選購適合好書供民眾借閱，也鼓勵社會大眾捐贈好書，提供市民、青年朋友和小朋友們借閱。
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