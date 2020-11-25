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南迴通車5折票今開賣 普悠瑪破天荒比區間車便宜

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
普悠瑪號示意圖。本報資料照片
普悠瑪號示意圖。本報資料照片

為慶祝南迴鐵路電氣化12月23日全線通車，台鐵昨天拍板南迴五折優惠，今天凌晨零時開賣。記者實測，如果從枋寮到台東，區間車要143元，但普悠瑪半價後只要112元，莒光號86元、自強號108元，比區間車還要便宜。不過因為台鐵昨晚10時才於官網發布，得知訊息的人有限，目前尚未造成踴躍購票潮。

枋寮-知本間12月23日電氣化通車，完成南迴「最後1哩路」，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運。

按照台鐵售票規定，前28天要開放訂票，今天凌晨零時就需要開放12月23日通車的訂票。有鑑於台中捷運試乘提供優惠，交通部長林佳龍近日指示台鐵年底通車應該也要比照，順便推銷鐵路重要成果。

官員表示，林佳龍除了希望比照捷運通車優惠，還考量到歌手張惠妹跨年演唱會也在台東，民眾會搭乘南迴線，希望起到鼓勵公共運輸效果，二來促進體驗，達到行銷目的。

儘管立意良善，但因為昨天才明確指示台鐵，造成開賣前2小時才公告上網的窘況。據了解，台鐵資訊人員趕在凌晨零時前將系統改好，沒有機會做詳細測試，好險因為得知訊息的人不多，整體訂票沒有太大狀況。

根據台鐵規畫。12月23日起至明年1月3日止，共12天所有經過南迴線對號列車，包含跨線列車、元旦連續假期加開班次的全票、孩童票以五折優惠價。扣除環島之星列車、墊子票證旅客，共45列次受惠。團體票乘車日期為12月23日起至1月3日止且行經南迴線對號列車，可於乘車完畢後持車票至車站退還差額。

台鐵 南迴線

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