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明年一期作嘉南1.8萬公頃擬休耕 農委會公布兩休耕樣態

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
水情吃緊，農委會將對外宣布明年一期稻作，嘉南地區1.8萬公頃停灌休耕。本報資料照片
水情吃緊，農委會將對外宣布明年一期稻作，嘉南地區1.8萬公頃停灌休耕。本報資料照片

水情吃緊，農委會將對外宣布明年一期稻作，嘉南地區1.8萬公頃停灌休耕。根據農委會的規畫，將會有兩個停灌休耕的樣態，每公頃分別補償8.8萬、8.1萬。農委會農水署長蔡昇甫今天表示，這是8.8萬、8.1萬「起」，也就是至少會是這個金額，最後要等到中央旱災應變中心討論過後，正式對外宣布。

立法院經濟委員會今天審查農委會預算，針對明年一期稻作初步休耕範圍，初步嘉南區域休耕停灌漿1.8公頃，接著乾旱比較嚴峻的是台中地區，但還需要再觀察，推估12月份會做決定。

蔡昇甫表示，停灌休耕兩樣態，嘉南地區停灌休耕補償每公頃8.8萬起，是屬於農民不種水稻，但耕種綠肥維持地力，或者耕種農糧署對地綠色環境給付推薦耕種的作物，如黃小玉等；另外，第二類是每公頃補助8.1萬起，這屬於農民不種稻僅翻耕，但耕種的作物非農糧署推薦鼓勵種植的作物。

外界質疑，過去有農田水利會，可以直接反映農民的心聲，表達意見，但水利會收歸國有後，休耕農民根本無從反對；蔡昇甫說，現在剛好顛倒，這次停灌休耕農水署也到故地舉辦座談與農民溝通，但過去中間隔了一個農田水利會，現在溝通也是跟農民、水利小組長做討論，問問小組長有什麼想法，溝通會議中農民也提出很多配套措施，包括申請簡化、或者補償也納入整個產業鏈，這些都是農民提出的良性意見。

蔡昇甫說，嘉南地區停灌休耕，當地農民在民國93年、99年、104年都停灌過，當地的農民與小組長很有經驗，因此提出簡化休耕過程，簡化為兩個休耕樣態，這在過去，至少分為五個樣態類型以上，反而造成農民的負擔。

他表示，以前對於代耕業者，還有稻穀烘乾業者相關產業沒有救助措施，這次也有，有些農民說，他本身也有兼開肥料行的，現在也沒有生意，是否政府應該提供協助，這都是農民直接反映的意見，這次更廣、更快速，應該最起碼接觸農民施因這塊沒有比以前少。

農民若自己找水，可以自己種嗎？蔡昇甫表示，農民自己找水，種其他的作物可以的，但若自己找水，種稻會不划算，應該大部分農民不會做。嘉南灌溉制度源遠流長將近90年的歷史，早年沒有興建烏山頭水庫時，是不毛之地，有了烏山頭水庫才變成糧倉，灌溉制度屬於輪灌，比如今年1.8萬公頃灌溉地，明年可能更換其他部分的區域，大區域輪流制度，今年停灌的1.8萬公頃，是原本規畫要給水的區域，並沒有規定一定要種水稻，但大部分的農民一定會種水稻，因為比較好賺，當然也有極少數的不是這樣的，這次宣布停灌只是確定不供水給你，但給予補償，但農民要選哪個態樣都尊重，只是給予不同救助標準。

農民 農委會 農田水利會

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