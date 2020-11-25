元旦連假台鐵增121班車 12月3日凌晨開搶、南迴還打5折

因應元旦連假及東部跨年活動疏運旅客需要，台鐵今天宣布，自12月31日起至明年1月4日計5天，全線加開各級列車總計121班。12月3日凌晨零時起開放訂票。

台鐵局說，包含東部地區明年1月1日至1月3日加開樹林-花蓮復興號共6班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。

另12月31日至1月3日，開行4班實名制自強號班次，於12月4日零時起開放12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

為加強疏運旅客，台鐵說，12月31日至明年1月4日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵說，該次連假車票自12月3日零時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站、訂票APP「台鐵e訂通」查詢及各車站時刻公告。